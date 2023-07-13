Чем проще, тем лучше: что мешает массовому развитию технологий умного дома

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Информационные технологии активно проникают в повседневную жизнь: уже более четверти россиян постоянно пользуются умными домашними приборами и гаджетами. На уровне жилых комплексов внедрение умных систем тоже происходит, но пока не столь активно, т.к. не очень понятно, кто за все это будет платить. Да и не у всех есть желание разбираться в технических тонкостях.



Как умнеют дома и квартиры и каковы перспективы развития технологий в этой сфере, обсудили эксперты на круглом столе «Фонтанки».



Без лишних усилий

В первую очередь, нужно определиться с терминами — что же такое «умный дом»?

— Это возможность для человека экономить время и собственные силы при выполнении повседневных функций, — объясняет Алексей Сапин, директор по маркетингу REDMOND. — Сюда относится, в первую очередь, управление бытом: от включения-выключения света до приготовления еды, уборки дома. REDMOND занимается производством бытовой техники и выпускает, в том числе, умные бытовые приборы, управляемые дистанционно. Они и решают проблему экономии времени и сил человека.



— Это система умных устройств, гаджетов, которые обеспечивают выполнение различных процессов, — плюс то, как устроено взаимодействие с ними, — добавил Роман Блонов, руководитель PropTech Solutions.

Тему можно рассматривать и шире — не только как умный дом, а как систему «умная квартира, умный дом, умный район», говорит Татьяна Файнблит, директор внедрения цифровых сервисов ГК «А101»:

— Я бы назвала все это цифровым стандартом современного жилого комплекса. Для нас важно не то, какие устройства используются в конкретном доме, а то, как происходит их выбор. Решения могут меняться со временем, а стандарты позволяют при реализации конкретных проектов подбирать оборудование и подрядчиков, опираясь на основной документ.



На этапе строительства

Часть опций умного дома может быть установлена непосредственно застройщиком.

— У нас есть дома бизнес-класса в ЖК «Новая Скандинавия» в Новой Москве — там установлена система открытия парковок, калиток, удаленного доступа к видеодомофонам, — рассказывает Татьяна Файнблит. — В квартирах поставлены умные розетки, система контроля протечек и управления светом.



В гостиницах и апарт-отелях автоматизация внедряется быстрее, чем в жилых комплексах, отметил Роман Блонов. Причем это подразумевает как «фишки» для использования в номерах, так и автоматизацию различных услуг, связанных с жизнью отеля в целом.



— Самые популярные — открытие замков через мобильное приложение, управление светом внутри номера, опционально — открытие-закрытие штор, — рассказал он про опции. — Сюда можно добавить умные счетчики, удаленное открытие общей входной двери. А если говорить про софт-автоматизацию — мобильное приложение для взаимодействия с ресепшн, заказа каких-то услуг.

Если территория позволяет, удаленно можно также открывать шлагбаум. В перспективе будет возможна установка ландроматов-прачечных для отелей длительного проживания, которые также управляются из приложения, добавил Роман Блонов.



Гладить все-таки придется

По данным опроса ВЦИОМ, проведенного в мае 2023 года, рейтинг гаджетов для дома возглавляет умный пылесос — им пользуются 58 % от числа тех, кто такие устройства в принципе применяет. На втором по популярности месте — умная колонка (44 %), на третьем Smart-TV (12 %) и элементы умного дома (10 %), рассказал Алексей Сапин.

По его словам, статистика свидетельствует: с той или иной периодичностью умной техникой пользуется более четверти россиян — 28 %. 14 % из них ежедневно, 9 % — несколько раз в неделю. Чаще всего это жители столиц — Москвы и Петербурга в возрасте 25–34 лет.



— Проникновение бытовой техники происходит не очень быстро. Но, думаю, что через 2–3 года в России не останется ни одной семьи, где бы не было какого-то умного бытового прибора, — добавил Алексей Сапин. — Об этом говорят цифры продаж роботов-пылесосов и рост популярности Smart-TV.



— Однако стоит помнить: каким бы умным ни был прибор, полностью избавить человека от участия в процессе уборки или приготовления пищи пока невозможно. Гладить утюгом, резать продукты для мультиварки, вворачивать лампочки в умные цоколи приходится живому человеку, — говорит Алексей Сапин. — Пока роботы не «захватили и не подчинили себе человечество», нам придется самим участвовать в управлении чайником, домом или той же гостиницей.

Импортозамещение и санкции

Поскольку создание умных домов и приборов неразрывно связано с программным обеспечением, то санкции со стороны Запада вызывали опасение — как будут функционировать уже внедренные системы.



— Мы тестируем разное оборудование и смотрим на наших конкурентов, которые начали развивать это направление раньше, — рассказывает Татьяна Файнблит. — По платформе, с которой работаем, проблем не появилось.

По ее словам, периодическая замена и обновление решений нужны в любом случае, поэтому в целом трудностей не возникает. На рынке представлен достаточный ассортимент устройств: например, тех же видеокамер. При этом для эксплуатации умных домов застройщики создают собственные приложения, куда могут интегрироваться также и умные бытовые приборы и колонки, которые нужны, чтобы управлять техникой через голосового помощника.

По словам Алексея Сапина, почти каждый крупный производитель умной бытовой техники старается самостоятельно разрабатывать программное обеспечение для своих приборов.

— Использование сторонних разработок и приложений дает некоторую экономию. Однако риски, связанные с их контролем и обслуживанием, велики — и они вынуждают производителя развивать собственные цифровые платформы для управления умной техникой, — пояснил он. — При этом практически все разработчики пытаются интегрировать свои приборы с наиболее популярными голосовыми помощниками, понимая логику дальнейшего развития умного дома. Прогресс движется в сторону упрощения жизни потребителей, и будущее умных домов за искусственным интеллектом. Поэтому в нашем новом приложении Ready for Sky REDMOND реализованы адаптированные под российского пользователя IT-решения, максимально дружественные потребителю. Это обеспечивается одновременно удобством самого прибора и удобством управления им через приложение.



— Мы сами производим программное обеспечение: создаем цифровые решения для апарт-отелей, которые называем «цифровой отель на кончиках пальцев», — рассказывает Роман Блонов. — С помощью приложения «диджитал-консьерж» человек, который заселяется в отель, может сделать многое, не привлекая специалистов отеля. Когда мы заходим в проект, то всегда общаемся с девелопером, поэтому могут быть разные решения с точки зрения железа.

Раньше это были и европейские, и российские, и китайские, теперь — китайские и российские бренды, которые создаются все равно в Китае, отметил он. Главная задача — синхронизировать все девайсы, включая систему управления отелем, голосовых помощников и умную технику. «Нужно, чтобы производитель давал простые API для управления, тогда интегрироваться просто, — продолжил Роман Блонов. — На нас санкции не повлияли, но можно вспомнить сбой в апреле-мае 2022 года, когда часть умной техники Сбера перестала работать: они основывались на платформе, которая присоединилась к американским санкциям. Но в течение трех недель удалось оперативно перестроиться и все «починить».



Низы не могут, верхи не хотят

Для жилого комплекса, оснащенного умными устройствами, важный вопрос — дальнейшая эксплуатация и оплата сервисов.

— Кто заплатит за улучшения: застройщик, который выстроил этот стандарт, купил устройства, смонтировал их, выбрал или создал платформу по управлению устройствами? Или клиент, который всем этим пользуется? Или все клиенты всех домов на территории ЖК, даже если у них нет этих устройств, но они включены в оплату как дополнительный сервис? — задает вопрос Татьяна Файнблит. — Необходимо понять, как выстроить финансовую модель.

В ГК «А101» провели исследование среди тех, кто управлял умными устройствами с телефона, и тех, у кого такой возможности не было. «Если они чаще заходят в приложение, то должны чаще покупать услуги, подумали мы, — говорит Татьяна Файнблит. — И действительно, люди стали чаще пользоваться услугами УК и на 15% чаще заказывали платные услуги».



— Исследования показывают, что за возможность управления прибором со смартфона и интеграцию в систему умный дом готовы заплатить больше всего лишь 15% населения. Хотя 54% людей привлекает это в принципе, но доплачивать за «умность» готовы далеко не все, — прокомментировал Алексей Сапин. — Всегда возникает вопрос цены и ценности.



— С умными домами получается интересная ситуация: до квартир эконом-класса еще не добралась диджитализация, и люди не готовы переплачивать за такой сервис, — поясняет Роман Блонов. — Так что в этом случае внедрение умных технологий не поможет продавать квартиры: человек экономит на всем — и технологические «фишки» не будет решающим фактором. А если это бизнес-класс и выше, то люди не готовы к типовым решениям. Скорее всего, они делают под себя серьезный ремонт, а значит, и управление техникой тоже строят под себя, привлекая специалистов. Поэтому застройщик не сможет предложить оптимальное решение для всех, помимо общих зон. Во внутренней части решение остается за собственником. Отсюда и некий провал, причина, почему это не растет огромными темпами: снизу не могут, сверху не хотят.



Не сломать голову

Еще одна проблема — в голове. Мало того, что некоторые опасаются, что умные устройства будут их подслушивать, так еще и управление ими вызывает трудности.

— Производители просто продают устройства, а нужен еще и качественный сервис, — говорит Татьяна Файнблит. — Получается, что умными устройствами пользуются только те люди, которые знают, как их установить, подключить и т.д. Для многих это пока еще сложно. Мы сделали для наших жителей первую линию поддержки по умным устройствам и получили приличное количество вопросов от тех, кто до конца не понимает, что с ними делать и как ими управлять.

Причем, как отметила Татьяна Файнблит, вопросы появились месяцев через 5 после того, как люди заселились, хотя квартиры сдавались с чистовой отделкой и можно было сразу переезжать. То есть только спустя некоторое время люди задумались об их использовании, это не было их приоритетом.



— Сложность в подключении и эксплуатации умных приборов и элементов умного дома — это главное ограничение для развития технологий и внедрения их в более широкие массы, — подтвердил Алексей Сапин. — REDMOND очень внимательно следит за тем, как в обществе меняется отношение к новым технологиям. Есть люди, которые испытывают «технический стыд», сталкиваясь с непонятными им технологиями.



Принято считать, что чем моложе человек, тем легче он принимает технологические новшества и тем быстрее становится активным потребителем новых устройств. Но результаты исследований говорят о другом: 46 % представителей «поколения Z» заявляют, что испытывают сложности с настройкой и использованием такой техники.

Нажми на кнопку

В том, что умных приборов, гаджетов и систем управления домами и квартирами будет становиться больше, никто не сомневается.



— Мы верим, что сервисы, которые помогают людям следить за безопасностью, через приложение открывать шлагбаум, калитку, дверь в подъезд, не доставая магнитный ключ, будут востребованы, — считает Татьяна Файнблит. — При этом кто хочет пользоваться — будет платить, кто не хочет — не будет.

Среди перспективных направлений она назвала использование технологий для управления квартирами, которые будут сдаваться в аренду, — чтобы быстро открыть, закрыть и т.п.

А среди устройств, которые будут внедряться, — общедомовые или приквартирные постаматы с функцией охлаждения, чтобы курьер мог оставить в них заказ, пока владельца квартиры нет дома. Главное, чтобы вместе с устройствами развивалась сервисная составляющая, и пользователю не приходилось думать, как это все работает, добавила она.



— Все должно максимально упрощаться: потребитель не ждет сложностей для себя, покупая ту или иную вещь, — поддержал ее Алексей Сапин. — Все должно быть максимально понятным, как в песне «Нажми на кнопку — получишь результат». Нужен единый центр управления, к которому будет подключаться все: от шлагбаумов до мультиварок и чайников. И скорее всего, такую роль возьмет на себя искусственный интеллект. Будет это реализовано в виде голосовых помощников или в какой-то в другой форме — покажет время. Но только тогда, когда любому человеку станет максимально просто и интуитивно понятно, как это работает, — процесс начнет развиваться с небывалой скоростью.



— Я не сомневаюсь, что все придет к диджитал-помощникам, в том числе голосовым, — согласен и Роман Блонов. — Сложно сделать первый шаг, а когда привычка появилась, и мы научились управлять приборами голосом или через приложения — дальше уже все пойдет по накатанной. Самое сложное — поменять настрой, мышление первопроходцам. А вот для молодого поколения все это — уже норма, так как гаджеты сопровождают их всю жизнь. Так что пройдет еще немного времени, и процесс диджитализации охватит всех.



Сейчас человек, покупающий умную технику, — это новатор, который должен разбираться, как ей в дальнейшем пользоваться. В будущем же, когда будет продаваться не техника, а сервис, технологии будут развиваться быстрее. И это лишь вопрос времени.

