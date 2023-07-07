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    Песков — о курсе рубля: Сомнений в макроэкономической стабильности нет

    1967
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    Президент РФ Владимир Путин не планирует совещаний из-за ослабления курса рубля, заявил во время ежедневного конференц-колла с журналистами пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, макроэкономическая ситуация стабильна, пишет 7 июля газета «Коммерсант».

    Песков напомнил о недавней встрече Владимира Путина с главой правительства Михаилом Мишустиным. По словам пресс-секретаря, на встрече говорили об «очень хороших, многообещающих экономических показателях». Когда речь зашла «о конкретных цифрах», власти пришли к выводу, что сомнений в макроэкономической стабильности России быть не может, заявил пресс-секретарь.

    Накануне курс доллара на открытии торгов Московской биржи подскочил до 93,85 руб., а евро — до 102,01 руб. Днем 6 июля Центробанк установил официальный курс доллара на 7 июля в 92,6 рубля, а евро — в 100,7 рубля. К вечеру ситуация стабилизировалась, и к закрытию торгов валюта остановилась на значениях 90,86 рубля за 1 доллар и 98,7 рубля за 1 евро.

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