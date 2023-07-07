Песков — о курсе рубля: Сомнений в макроэкономической стабильности нет

Президент РФ Владимир Путин не планирует совещаний из-за ослабления курса рубля, заявил во время ежедневного конференц-колла с журналистами пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, макроэкономическая ситуация стабильна, пишет 7 июля газета «Коммерсант».



Песков напомнил о недавней встрече Владимира Путина с главой правительства Михаилом Мишустиным. По словам пресс-секретаря, на встрече говорили об «очень хороших, многообещающих экономических показателях». Когда речь зашла «о конкретных цифрах», власти пришли к выводу, что сомнений в макроэкономической стабильности России быть не может, заявил пресс-секретарь.

