Путин провёл встречу с Мишустиным

Президент РФ Владимир Путин провел в Кремле встречу с главой правительства страны Михаилом Мишустиным, сообщает 5 июля РИА Новости. Говорили о состоянии экономики России.



Премьер тезисно доложил президенту об основных показателях. Реализация нацпроектов — около 98%, рост реальных зарплат за 4 месяца — 4,2%, рост ВВП за 5 месяцев — 0,6%, инфляция на начало июля — 3,4%, рост зарплат за 4 месяца — 4,2%, уровень безработицы — 3,1–3,2%.



Экономика России оздоравливается, основой является повышение благосостояния населения, заявил премьер-министр.



Рост суммарного оборота розничной торговли в России ускорился до 8,8% к уровню двухлетней давности.

