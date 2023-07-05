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    Путин провёл встречу с Мишустиным

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    6 комментариев

    Президент РФ Владимир Путин провел в Кремле встречу с главой правительства страны Михаилом Мишустиным, сообщает 5 июля РИА Новости. Говорили о состоянии экономики России.

    Премьер тезисно доложил президенту об основных показателях. Реализация нацпроектов — около 98%, рост реальных зарплат за 4 месяца — 4,2%, рост ВВП за 5 месяцев — 0,6%, инфляция на начало июля — 3,4%, рост зарплат за 4 месяца — 4,2%, уровень безработицы — 3,1–3,2%.

    Экономика России оздоравливается, основой является повышение благосостояния населения, заявил премьер-министр.

    Рост суммарного оборота розничной торговли в России ускорился до 8,8% к уровню двухлетней давности.

    Как сообщает ТАСС, комментируя слова премьера о том, что все социальные обязательства перед гражданами будут и далее выполняться, Путин подчеркнул: «Это очень важно».

    «Но не менее важно то, что у нас результаты — во всяком случае, пока, скажем так, осторожно — лучше ожидаемых ранее. Лучше прогнозных», — сказал президент РФ(цитата по ТАСС).

    Владимир Путин также добавил, что это вселяет надежду, что все поставленные задачи будут решены в течение года.

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    Комментарии 6

    triton197705 Июл 2023 в 01:39
    Это конечно некий "исторический нонсенс" в несомненную пользу нынешнего национального руководства - в более чем жестких условий санкций и "финансового террора" со стороны Запада не только сохранить, но и в определенном смысле и приумножить экономические показатели. Хотелось бы, что бы такое неприятное для западных "коллег" развитие событий продолжалось и в дальнейшем)
    +0−0
    Гость05 Июл 2023 в 01:38
    Экономика России оздоравливается, основой является повышение благосостояния населения, заявил премьер-министр. Как то так! Не?
    +0−0
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