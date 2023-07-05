Путин провёл встречу с Мишустиным

Президент РФ Владимир Путин провел в Кремле встречу с главой правительства страны Михаилом Мишустиным, сообщает 5 июля РИА Новости. Говорили о состоянии экономики России.
Премьер тезисно доложил президенту об основных показателях. Реализация нацпроектов — около 98%, рост реальных зарплат за 4 месяца — 4,2%, рост ВВП за 5 месяцев — 0,6%, инфляция на начало июля — 3,4%, рост зарплат за 4 месяца — 4,2%, уровень безработицы — 3,1–3,2%.
Экономика России оздоравливается, основой является повышение благосостояния населения, заявил премьер-министр.
Рост суммарного оборота розничной торговли в России ускорился до 8,8% к уровню двухлетней давности.
Как сообщает ТАСС, комментируя слова премьера о том, что все социальные обязательства перед гражданами будут и далее выполняться, Путин подчеркнул: «Это очень важно».
«Но не менее важно то, что у нас результаты — во всяком случае, пока, скажем так, осторожно — лучше ожидаемых ранее. Лучше прогнозных», — сказал президент РФ(цитата по ТАСС).
Владимир Путин также добавил, что это вселяет надежду, что все поставленные задачи будут решены в течение года.