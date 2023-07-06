Официально больше 100: Центробанк повысил курс евро и доллара

Официальный курс доллара в России на 7 июля — 92,6 рубля, евро — 100,7 рубля. Таким образом Банк России повысил курс иностранной валюты на 2,2 рубля и 2,3 рубля соответственно.
Медленными темпами растет и китайская валюта. Так, в пятницу курс юаня составит 12,76 рубля (+0,31 рубля).
По данным Московской биржи, сегодня курс евро превысил 101 рубль, а курс доллара оказался выше 93 рублей.
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, колебания курсов возникают из-за «спекулятивных игр». Он считает, что сейчас не стоит исключать такой фактор.
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина говорила, что движение курса рубля во многом определяет динамика внешней торговли, этим объясняется его ослабление в начале июля. При этом она отмечала, что для ЦБ приемлем любой курс рубля и вмешиваться в валютный рынок регулятор может, только когда видит риски финансовой стабильности. Сейчас их нет.