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    В Кремле высказались о падении курса рубля

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    Колебания курсов валют нередко возникают из-за «спекулятивных игр» — такой фактор нельзя исключать и сейчас. Об этом в четверг, 6 июля, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    Сегодня курс евро превысил 101 рубль, а курс доллара оказался выше 93 рублей.

    «Все видим колебания — курс валюты растет, рубль падает. <…> Мы это видели несколько раз ранее. И были отскоки назад. <…> В таких повышениях есть значительная доля спекулятивных игр, которые, наверное, нельзя исключать и сейчас», — сказал представитель Кремля.

    На фоне падения рубля ЦБ собирается впервые с сентября 2022 года повысить ставку. Подробнее об этом читайте на «Фонтанке».

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