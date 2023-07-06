В Кремле высказались о падении курса рубля

Колебания курсов валют нередко возникают из-за «спекулятивных игр» — такой фактор нельзя исключать и сейчас. Об этом в четверг, 6 июля, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.



Сегодня курс евро превысил 101 рубль, а курс доллара оказался выше 93 рублей.

«Все видим колебания — курс валюты растет, рубль падает. <…> Мы это видели несколько раз ранее. И были отскоки назад. <…> В таких повышениях есть значительная доля спекулятивных игр, которые, наверное, нельзя исключать и сейчас», — сказал представитель Кремля.



На фоне падения рубля ЦБ собирается впервые с сентября 2022 года повысить ставку. Подробнее об этом читайте на «Фонтанке».