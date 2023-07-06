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    Евро на Московской бирже стоит больше 101 рубля

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    Курс Евро на Московской бирже утром 6 июля превысил 101 рубль, курс доллара — выше 93 рублей. Российская национальная валюта продолжает стремительно дешеветь. Падение рубля началось после попытки вооруженного мятежа ЧВК «Вагнер» под руководством Евгения Пригожина.

    Ранним утром курс евро уже превысил 100 рублей, это произошло впервые с конца марта 2022 года. На фоне падения рубля ЦБ собирается впервые с сентября 2022 года повысить ставку. Подробнее об этом читайте на «Фонтанке».

    Обновление:

    Евро уже дороже 102 рублей.

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