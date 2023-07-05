Рубль падает, полет нормальный. Аналитики рассказали, почему ЦБ может поднять ставку до 8% на следующем заседании

Фото: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Опрошенные «Фонтанкой» аналитики считают, что на ближайшем заседании по ключевой ставке Банк России впервые с сентября 2022 года повысит ставку — пока только на 50 базисных пунктов, с 7,5 до 8%. По мнению экспертов, это будет отражать ситуацию в экономике, которая, несмотря на сильно ослабевший рубль, у регулятора, в отличие от бизнеса, такого уж беспокойства не вызывает.



От 25 до 100 базисных пунктов В прошедшую пятницу, когда рубль упал до 89 за доллар и почти до 98 за евро, главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова в телеграм-канале «Альфа Инвестиции» высказала https://t.me/alfa_investments/3896 мнение, что на заседании 21 июля Центробанк поднимает ставку на 50 базисных пунктов, до 8%. Стремительное восстановление экономики вместе с ослабевающим рублем ведут к росту инфляционных рисков, а ЦБ «крайне важно поддерживать инфляцию вблизи цели 4%, чтобы контролировать бюджетные траты в 2024 году».



Тогда еще, 30 июня, такой шаг называли «более агрессивным, чем ожидает рынок», однако сейчас он, кажется, уже смирился. Большинство экспертов сходятся во мнении, что в этот раз повышению быть.

«ЦБ скорее всего в ближайшее время поднимет ставку. Скорее всего на 25 или 50… Наверное, на 50 базисных пунктов. Будет 8%, — рассуждал 2 июля экономист Евгений Коган в ходе ответов на вопросы зрителей на Youtube-канале Bitkogan Talks. — Девальвация прошла, идет, и, соответственно, это будет так или иначе влиять на импорт, на инфляцию. Плюс экономика немножко разогревается, поэтому да, потихоньку инфляционные процессы закручиваются. Но 10 [% годовых] вряд ли, я не вижу. 8–8,5% — не верю, что больше, никто не даст».



«Мы по-прежнему не видим существенной необходимости в повышении ключевой ставки, хотя вероятность ее повышения выросла, — сообщил «Фонтанке» Евгений Жорнист, портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал». — Но даже в таком случае шаг изменения ставки, скорее всего, будет небольшим — 25–50 базисных пунктов на следующем заседании, а само повышение вряд ли продлится долго.

Он предполагает, что такое решение окажет влияние на доходность коротких ОФЗ, которые пока соответствуют нынешнему уровню ставки. Для длинных бумаг оно, наоборот, позитивно. «Увеличивается вероятность того, что долгосрочная инфляция будет ниже, — объясняет эксперт свою мысль. — С этой точки зрения доходность в районе 11%, с которой сейчас торгуются такие бумаги, выглядит избыточной».



Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая напоминает, что на пресс-конференции по итогам прошлого, июньского решения по ставке председатель Банка России Эльвира Набиуллина говорила, что на заседании «предметно» рассматривался вариант повышения на 0,25–0,75 процентных пункта. В конце июня заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин допустил повышение ставки на заседании в июле, поскольку баланс рисков во все большей степени смещен в сторону проинфляционного.



«На наш взгляд, с учетом последних экономических данных вероятность повышения ключевой ставки на этом заседании в пределах 50 б. п. существенно возросла, исходя из данных Росстата, опубликованных на прошлой неделе, и ускорившегося в конце июня ослабления курса рубля. Но решение будет приниматься ближе к заседанию, исходя из экономических данных», — говорит Беленькая.



А из данных следует, что потребительская активность растет, кредитование — тоже, причем более высокими темпами, напряженность на рынке труда увеличилась, ослабление рубля в конце второго квартала усилилось. Исходя из всего этого, эксперт прогнозирует, что на конец III квартала ключевая ставка будет находиться в диапазоне 7,5–8%, на конец года — на уровне 8–8,5%.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер придерживается весеннего прогноза: «Ценовое дно в экономике пройдено еще весной, а эффект импортируемой инфляции на волне ослабления рубля будет достигнут с некоторым временным лагом, но уже 21 июля у регулятора есть веские основания изменить мягкий курс и сделать превентивный шаг». Ключевая ставка «наверняка будет повышена», вопрос — насколько. По его мнению, речь может идти о 50 базисных пунктах, а если рубль ко времени заседания ЦБ не стабилизируется, то и обо всех 100 пунктах.



Аналитик «Цифра брокер» Даниил Болотских обращает внимание на то, что из-за удорожания иностранной валюты увеличатся цены на импортные товары, что повлияет на инфляцию. «Если курс валют удержится на высоких значениях достаточно долгое время, инфляция может начать расти, и тогда ЦБ повысит ставку», — отмечает он, но все же говорить о влиянии последних событий на ключевую ставку пока считает преждевременным.



ЦБ успокаивает При этом пока всеобщее внимание приковано к курсу рубля, сам регулятор дает понять, что никаких аномалий в его нынешних значениях нет. Это год назад ситуация была неправильная, сейчас же все логично и объяснимо: положительное сальдо торгового баланса сокращается, а меньшему размеру сальдо должен соответствовать более дешевый рубль.

«Основные факторы [снижения рубля] мы выделяем так же, как и раньше, — это торговый баланс. <…> Мы видим существенное сокращение текущего сальдо в этом году по сравнению с прошлым годом и с последним кварталом, это связано и со снижением экспортной выручки, и, по-моему, снижение цен сказалось. <…> За последние полтора года изменилась структура рынка — рынок юаня вырос. <…> Тем не менее в последнее время мы не видим во всяком случае нерегулярности. С обеих сторон есть продавцы и покупатели, нет расхождения по курсу между разными рынками. О каких-то рисках финансовой стабильности дополнительных сейчас говорить не приходится», — сообщила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева, отвечая 4 июля на вопросы журналистов в Петербурге.



Влияние на курс крупных сделок (о котором, кстати, говорили некоторые аналитики), похоже, несколько преувеличено. Такие сделки двигают курс разово. «Сегодня подвинули, завтра вернулись. Я не могу сказать, что мы много такого наблюдаем на рынке», — сказала Юдаева.

Она отметила, что большее влияние на курс стали оказывать налоговые периоды, но и тут нельзя сказать, что сейчас идут какие-то сделки, которые существенно расшатывают ситуацию.

Банк России прогнозирует, что по итогам 2023 года годовая инфляция будет в диапазоне 4,5–6,5%. К заседанию 21 июля регулятор собирается пересматривать прогноз. «Пока каких-то рисков того, что мы сильно выйдем за пределы прогноза, я не вижу, но риски инфляционные к текущей ситуации все равно смещены вверх», — также обозначила первый зампред ЦБ.

Ужесточат ли валютные ограничения Но кого-то все-таки ситуация с курсом беспокоит, и, похоже, этот кто-то — российский бизнес. В конце прошлой недели по итогам встречи с общественной организацией «Деловая Россия» президент Владимир Путин поручил правительству и ЦБ подготовить предложения по изменению подходов валютного регулирования и контроля с учетом изменившихся внешнеполитических и внешнеэкономических условий, а также обеспечить продление на 2024–2025 годы моратория на наказание резидентов за неисполнение требований валютного законодательства из-за санкций. Учитывая то, какие меры уже были приняты ранее, по просьбе «Фонтанки» эксперты порассуждали, как в теории они могут быть видоизменены исполнителями поручения главы государства.



«Значимым фактором давления на рубль выступает прошлогоднее послабление валютного регулирования, позволившее экспортерам, по сути, не репатриировать валютную выручку: предложение инвалюты на рынке сократилось и курс скакнул. Сейчас даны распоряжения проработать вопрос изменения подходов, и не исключается, что речь может идти в том числе и о лимитах возврата валютного дохода в страну», — считает Михаил Зельцер.

Он отмечает, что при реализации обоих факторов — повышения ставки и установления лимитов, рубль может оперативно восстановиться в сторону 80 за доллар. Это нижняя граница диапазона комфортного для российской экономики курса рубля, по версии первого вице-премьера правительства Андрея Белоусова.

«Если мы говорим про биржевой рынок, то возможны новые донастройки к последнему указу президента об ограничении с 1 июня покупки валюты в $1 млрд в месяц для уходящих иностранных компаний. Здесь возможно изменение лимитов, сроков, — предполагает Даниил Болотских. — В целях валютного регулирования возможны донастройки в законодательстве «О валютном регулировании и валютном контроле». Так, президент поручил представить предложения о возможности заключения договора финансирования под уступку денежного требования (договора факторинга) при закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц. Такие нововведения могут повысить удобство в расчетах бизнеса и повысить ликвидность валюты на рынке».



А вот возврат в каком-то новом виде правила о продаже экспортерами 80% валютной выручки, которое действовало в прошлом году, аналитик считает маловероятным. Сейчас, по заявлениям ЦБ, экспортеры за последние месяцы и так продавали в среднем 78% валютной выручки.

«Пока недостаточно публичной информации для предположений о том, как могут измениться подходы к валютному регулированию. В то же время ослабление курса рубля более чем на 25% в первом полугодии 2023 года на фоне существенного сокращения притока валюты в страну из-за ухудшения мировой конъюнктуры цен на сырье и влияния санкций может стать триггером для ужесточения валютного регулирования и регулирования движения капитала. Например, в отношении требований к репатриации и обязательной продаже экспортной выручки, сокращению лимитов переводов средств за рубеж», — тоже отмечает Ольга Беленькая.



Она напоминает, что регулятор относительно быстро ослабил введенные в конце февраля — начале марта 2022 года жесткие валютные ограничения, потому что позволял рекордный профицит внешней торговли и крепкий рубль. Сейчас ситуация изменилась: в январе — мае 2023 года профицит уменьшился в 5,4 раза год к году, а из-за отказа от доллара и евро в пользу валют дружественных стран по отдельным из них возникают дисбалансы в плане поступления такой валюты в страну, спроса на нее со стороны населения, импортеров, нерезидентов, продающих свои активы.



«Это один из факторов давления на курс рубля — если его значения выйдут за пределы комфортного для правительства курса, то может быть возвращена часть ранее принятых ограничений. Возможно, имелись в виду и какие-то другие подходы», — заключает эксперт.

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру».

