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    Доллар на Мосбирже подпрыгнул выше 92 руб., евро — 100 руб.

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    3 комментария

    Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже утром 6 июля превысил 92 рубля. Это произошло впервые с 28 марта 2022 года.

    Курс евро поднялся до 100 рублей — также впервые с марта прошлого года.

    Новость дополняется.

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    Комментарии 3

    Гость06 Июл 2023 в 07:42
    Ничего страшного, до следующей психологической отметки далеко
    +0−0
    wd1808196206 Июл 2023 в 07:39
    вот он какой "крах доллара"
    +1−0
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