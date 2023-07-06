Доллар на Мосбирже подпрыгнул выше 92 руб., евро — 100 руб.

Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже утром 6 июля превысил 92 рубля. Это произошло впервые с 28 марта 2022 года.
Курс евро поднялся до 100 рублей — также впервые с марта прошлого года.
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Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже утром 6 июля превысил 92 рубля. Это произошло впервые с 28 марта 2022 года.
Курс евро поднялся до 100 рублей — также впервые с марта прошлого года.
Новость дополняется.
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