    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 23

    1 м/с, ю-з

    763мм

    50%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd90.34eur98.41

    Набиуллина рассказала, какой курс приемлем для Банка России

    439
    1 комментарий

    Для Банка России приемлем любой курс рубля, и вмешиваться в валютный рынок регулятор может только, когда видит риски финансовой стабильности. Сейчас их нет, сообщила председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина 6 июля на пленарном заседании Финансового конгресса в Петербурге, отвечая на вопрос модератора.

    «Мы не таргетируем курс рубля. Для нас любой курс приемлем. Мы его учитываем, когда принимаем решение по денежно-кредитной политике. Мы готовы вмешиваться в валютный рынок своими интервенциями только, когда видим некоторые риски финансовой стабильности. <…> Когда ликвидности не хватает на рынке, тогда мы можем вмешиваться. Сейчас таких рисков финансовой стабильности нет», — заявила она.

    Председатель ЦБ повторно объяснила, что курс сейчас формируется под влиянием прежде всего торгового баланса. По предварительным данным, за январь-мая 2023 года в годовом выражении экспорт упал на 40%, импорт – вырос на 15%.

    «Есть экономические объективные факторы, и здесь курс формируется под их влиянием. Мы это учитываем в денежно-кредитной политике для того, чтобы обеспечить инфляцию на нашей цели. Устойчивость рубля - это прежде всего покупательная способность рубля, это определяется уровнем инфляции», — подчеркнула она.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close