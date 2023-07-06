Набиуллина рассказала, какой курс приемлем для Банка России

Для Банка России приемлем любой курс рубля, и вмешиваться в валютный рынок регулятор может только, когда видит риски финансовой стабильности. Сейчас их нет, сообщила председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина 6 июля на пленарном заседании Финансового конгресса в Петербурге, отвечая на вопрос модератора.
«Мы не таргетируем курс рубля. Для нас любой курс приемлем. Мы его учитываем, когда принимаем решение по денежно-кредитной политике. Мы готовы вмешиваться в валютный рынок своими интервенциями только, когда видим некоторые риски финансовой стабильности. <…> Когда ликвидности не хватает на рынке, тогда мы можем вмешиваться. Сейчас таких рисков финансовой стабильности нет», — заявила она.
Председатель ЦБ повторно объяснила, что курс сейчас формируется под влиянием прежде всего торгового баланса. По предварительным данным, за январь-мая 2023 года в годовом выражении экспорт упал на 40%, импорт – вырос на 15%.
«Есть экономические объективные факторы, и здесь курс формируется под их влиянием. Мы это учитываем в денежно-кредитной политике для того, чтобы обеспечить инфляцию на нашей цели. Устойчивость рубля - это прежде всего покупательная способность рубля, это определяется уровнем инфляции», — подчеркнула она.