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    Набиуллина: ЦБ будет учитывать динамику курса при принятии решения по ключевой ставке

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    Банк России учитывает динамику курса при принятии своих решений по денежно-кредитной политике и будет учитывать текущие изменения при решении по ключевой ставке. Об этом 6 июля заявила председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина на Финансовом конгрессе Банка России в Петербурге.

    «Сейчас динамика курса несет проинфляционные риски, и мы это будем учитывать при принятии решения по ключевой ставке», — сказала она.

    Председатель ЦБ отметила, что, исходя из международного опыта, низкая предсказуемая инфляция уменьшает колебания курса. Банк России таргетирует инфляцию в стране на уровне 4%.

    Ранее о том, насколько регулятор может поднять ключевую ставку на заседании 21 июля, «Фонтанке» рассказали аналитики.

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    Эльвира НабиуллинаЦБЦентробанкКлючевая ставкаКурсы валютИнфляция
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