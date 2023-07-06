Набиуллина: ЦБ будет учитывать динамику курса при принятии решения по ключевой ставке

Банк России учитывает динамику курса при принятии своих решений по денежно-кредитной политике и будет учитывать текущие изменения при решении по ключевой ставке. Об этом 6 июля заявила председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина на Финансовом конгрессе Банка России в Петербурге.



«Сейчас динамика курса несет проинфляционные риски, и мы это будем учитывать при принятии решения по ключевой ставке», — сказала она.



Председатель ЦБ отметила, что, исходя из международного опыта, низкая предсказуемая инфляция уменьшает колебания курса. Банк России таргетирует инфляцию в стране на уровне 4%.

