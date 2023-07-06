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    «Когда курс ослабляется, начинаются разные теории заговора». Набиуллина в Петербурге объяснила, что происходит с рублем

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    Движение курса рубля во многом определяет динамика внешней торговли, этим объясняется его ослабление в начале июля. Тем не менее, по мнению Банка России, плавающий курс — это благо, которое позволяет экономике легче переживать внешние шоки. Об этом председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина 6 июля заявила на Финансовом конгрессе Банка России в Петербурге.

    «Мы видим, что у нас когда курс ослабляется, начинаются разные теории заговора, что чуть ли не специальное ослабление для того, чтобы увеличить доходы бюджета, или какие-то другие теории. Но надо смотреть прежде всего все-таки на динамику внешней торговли. Она во многом определяет движение курса. И, например, масштабное укрепление курса в прошлом году многие воспринимали как победу над обстоятельствами, но надо честно признать, что это было следствием прежде всего резкого роста экспорта и снижения импорта», — объяснила она.

    Сейчас динамика курса рубля тоже во многом объясняется внешней торговлей, отметила Набиуллина. Профицит торгового баланса по сравнению с прошлым годом сократился в 5 раз.

    «У нас есть инструменты для сглаживания краткосрочных колебаний, наши свопы, но плавающий курс на наш взгляд — это благо, которое позволяет вот эти внешние изменения, внешние шоки легче абсорбировать экономике», — подчеркнула председатель ЦБ.

    Тем временем на бирже курс евро превысил 102 рубля, курс доллара — 93 рубля.

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