«Когда курс ослабляется, начинаются разные теории заговора». Набиуллина в Петербурге объяснила, что происходит с рублем

Движение курса рубля во многом определяет динамика внешней торговли, этим объясняется его ослабление в начале июля. Тем не менее, по мнению Банка России, плавающий курс — это благо, которое позволяет экономике легче переживать внешние шоки. Об этом председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина 6 июля заявила на Финансовом конгрессе Банка России в Петербурге.



«Мы видим, что у нас когда курс ослабляется, начинаются разные теории заговора, что чуть ли не специальное ослабление для того, чтобы увеличить доходы бюджета, или какие-то другие теории. Но надо смотреть прежде всего все-таки на динамику внешней торговли. Она во многом определяет движение курса. И, например, масштабное укрепление курса в прошлом году многие воспринимали как победу над обстоятельствами, но надо честно признать, что это было следствием прежде всего резкого роста экспорта и снижения импорта», — объяснила она.

