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    Рубль начал восстанавливаться после утреннего падения

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    К вечеру 6 июля рубль на Мосбирже компенсировал утреннее падение и вышел в плюс к основным валютам. На 18:19 доллар торговался по 90,86 рубля, евро — по 98,7, юань — по 12,4.

    Сегодня утром курс евро на Московской бирже превысил 101 рубль, затем — 102 рубля, а курс доллара поднялся выше 93 рублей. В Кремле колебания курсов валют связали со «спекулятивными играми».

    Глава Центробанка Эльвира Набиуллина говорила, что движение курса рубля во многом определяет динамика внешней торговли, этим объясняется его ослабление в начале июля. При этом она отмечала, что для ЦБ приемлем любой курс рубля и вмешиваться в валютный рынок регулятор может, только когда видит риски финансовой стабильности. Сейчас их нет.

    Об официальных курсах евро и доллара на завтра читайте здесь.

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