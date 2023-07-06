Рубль начал восстанавливаться после утреннего падения

К вечеру 6 июля рубль на Мосбирже компенсировал утреннее падение и вышел в плюс к основным валютам. На 18:19 доллар торговался по 90,86 рубля, евро — по 98,7, юань — по 12,4.



Сегодня утром курс евро на Московской бирже превысил 101 рубль, затем — 102 рубля, а курс доллара поднялся выше 93 рублей. В Кремле колебания курсов валют связали со «спекулятивными играми».



Глава Центробанка Эльвира Набиуллина говорила, что движение курса рубля во многом определяет динамика внешней торговли, этим объясняется его ослабление в начале июля. При этом она отмечала, что для ЦБ приемлем любой курс рубля и вмешиваться в валютный рынок регулятор может, только когда видит риски финансовой стабильности. Сейчас их нет.

