Гром, град и ветер. Рваная туча над Петербургом раскинула крылья

Сильный дождь накрыл некоторые районы Петербурга днём 3 июля. В центре прогремел гром, на Васильевском острове пошёл град. На севере города дождь и град начались чуть позже, после усиления ветра.
Неравномерность осадков демонстрирует карта «Яндекс.Погоды».
В Петербурге действует «жёлтый» уровень погодной опасности: сегодня до 23 часов в городе сложно из-за дождя и грозы, а завтра до 21 часа — из-за сильного ветра порывами до 15–20 м/с. Городское ГУ МЧС также предупреждает об ухудшении погодных условий во вторник: по прогнозу СЗ УГМС, ожидаются дожди, грозы, порывистый ветер.
Погода в Петербурге испортилась в выходные. Температура упала, а осадков стало больше — по данным главного синоптика города Александра Колесова, их выпало уже 48 % от нормы. 3 июля, по его словам, самый холодный день, потом будет постепенно теплеть.