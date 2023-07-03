В лужах Петербурга завелись утки, а водители начали мыть машины

В Петербурге после дождя настолько большие лужи, что в них плавают утки, а некоторые автомобилисты моют машины.
Видео публикует 3 июля группа «Мегаполис+ / Санкт-Петербург / Питер / СПБ». Отмечается, что ролики сделаны сегодня, рядом видно торговый центр «Лето», что на Пулковском шоссе. «Фонтанка» писала, что парковку у этого ТЦ залило в субботу, 1 июля, после мощного дождя, когда ливневая канализация справлялась с трудом и в Пулково и на других улицах были «разливы».
Погода в Петербурге испортилась в выходные. Температура упала, а осадков стало больше — по данным главного синоптика города Александра Колесова, их выпало уже 48 % от нормы. Сегодня, по его словам, самый холодный день, потом будет постепенно теплеть.
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» напоминает, что сообщить информацию о скоплении воды можно по телефонам: 004 или 305-09-09.