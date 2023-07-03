    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 16

    5 м/с, ю-з

    747мм

    60%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd88.38eur96.02

    В лужах Петербурга завелись утки, а водители начали мыть машины

    2617
    4 комментария

    В Петербурге после дождя настолько большие лужи, что в них плавают утки, а некоторые автомобилисты моют машины.

    «Мегаполис+ / Санкт-Петербург / Питер / СПБ»

    Видео публикует 3 июля группа «Мегаполис+ / Санкт-Петербург / Питер / СПБ». Отмечается, что ролики сделаны сегодня, рядом видно торговый центр «Лето», что на Пулковском шоссе. «Фонтанка» писала, что парковку у этого ТЦ залило в субботу, 1 июля, после мощного дождя, когда ливневая канализация справлялась с трудом и в Пулково и на других улицах были «разливы».

    Погода в Петербурге испортилась в выходные. Температура упала, а осадков стало больше — по данным главного синоптика города Александра Колесова, их выпало уже 48 % от нормы. Сегодня, по его словам, самый холодный день, потом будет постепенно теплеть.

    ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» напоминает, что сообщить информацию о скоплении воды можно по телефонам: 004 или 305-09-09.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ДождьЛивни и грозыПогода в ПетербургеЛивни
    ЛАЙК2
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close