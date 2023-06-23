Шаурму в кафе Братска, которой отравились 103 человека, готовили из просроченного куриного мяса

Причиной массового отравления в кафе Братска стали зараженные сальмонеллами наггетсы, приготовленные из просроченного куриного мяса, а также соусы. Продукцию без документов поставляли предприниматели из Красноярска. При этом по актам она была списана, но на утилизацию, вероятно, не отправлена. Подробности расследования сообщает 23 июня пресс-служба Россельхознадзора по Иркутской области.



Поставщиков курятины установили с помощью цифровых инструментов надзорного ведомства. В день отравления людей куриные наггетсы собственного приготовления были изготовлены из охлажденного мяса птицы, выработанного ИП Хабибуллин И.З. (Красноярский край), которое поступило от ООО ТК «МЯСОПОТАМ» (Красноярский край) по товарному чеку от 12.06.2023 без ветеринарной сопроводительной документации.

