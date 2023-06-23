Шаурму в кафе Братска, которой отравились 103 человека, готовили из просроченного куриного мяса

Причиной массового отравления в кафе Братска стали зараженные сальмонеллами наггетсы, приготовленные из просроченного куриного мяса, а также соусы. Продукцию без документов поставляли предприниматели из Красноярска. При этом по актам она была списана, но на утилизацию, вероятно, не отправлена. Подробности расследования сообщает 23 июня пресс-служба Россельхознадзора по Иркутской области.
Поставщиков курятины установили с помощью цифровых инструментов надзорного ведомства. В день отравления людей куриные наггетсы собственного приготовления были изготовлены из охлажденного мяса птицы, выработанного ИП Хабибуллин И.З. (Красноярский край), которое поступило от ООО ТК «МЯСОПОТАМ» (Красноярский край) по товарному чеку от 12.06.2023 без ветеринарной сопроводительной документации.
В специальной системе «Меркурий» сопроводительные документы поставщик оформил только 16 июня. При этом мониторинг показал, что ИП Хабибуллин с 1 по 20 июня списал более 30 тонн продукции в связи с истекшим сроком годности, но документов о том, что она были утилизирована, нет.
Таким образом, владелец кафе Артуш Арутюнян 13 июня в своем кафе «Шурму хочу» использовал продукцию без документов, в результате чего отравились 103 человека, из которых 46 находятся в больнице. СК возбудил уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности). Братский городской суд 19 июня отправил мужчину под домашний арест на два месяца на время предварительного следствия. Работа кафе запрещена судом по иску прокуратуры.