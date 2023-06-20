Отравившихся шаурмой в Братске уже больше ста

Число пострадавших от отравления шаурмой в Братске растёт. По данным на утро 20 июня, после посещения кафе к медикам обратился 101 человек, в том числе 22 ребёнка, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.



В больницу, по его словам, попал 51 человек, семеро уже выписаны. Тяжёлых случаев отравления не зафиксировано.



После массового отравления владельца кафе «Шаурму хочу» задержали по уголовному делу, возбужденному по части 1 статьи 238 УК РФ (производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности). Братский городской суд 19 июня отправил мужчину под домашний арест на два месяца на время предварительного следствия.