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    Отравившихся шаурмой в Братске уже больше ста

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    Число пострадавших от отравления шаурмой в Братске растёт. По данным на утро 20 июня, после посещения кафе к медикам обратился 101 человек, в том числе 22 ребёнка, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

    В больницу, по его словам, попал 51 человек, семеро уже выписаны. Тяжёлых случаев отравления не зафиксировано.

    После массового отравления владельца кафе «Шаурму хочу» задержали по уголовному делу, возбужденному по части 1 статьи 238 УК РФ (производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности). Братский городской суд 19 июня отправил мужчину под домашний арест на два месяца на время предварительного следствия.

    По информации Роспотребнадзора, причиной ЧП стала сальмонелла. В кафе были нарушены условия хранения продуктов, процесс приготовления блюд, не было условий для соблюдения личной гигиены работников. Как сообщают местные СМИ, в 2019 году в этом же помещении отравились 13 человек, но тогда у заведения было другое название.

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