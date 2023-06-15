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    В Братске уже 62 отравившихся шаурмой. Владелец кафе задержан

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    Задержан владелец кафе в Братске, в котором произошло массовое отравление шаурмой. Число пострадавших превысило 60 человек, половина из которых в больнице, сообщает 15 июня Следственный комитет по Иркутской области.

    По данным СК, с признаками отравления за медицинской помощью обратились 62 человека, из них 29 госпитализированы, в том числе 5 детей. Все они ели в кафе быстрого питания «Шаурму хочу».

    СУ СК России по Иркутской области

    Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности).

    Эксперты взяли пробы с продуктов питания, кухонных приборов и техники. Следователями изъяты гриль-печи. Все работники кафе направлены на бактериологическое исследование.

    Специалисты Роспотребнадзора выявили нарушения требований санитарного законодательства. Технологический процесс приготовления блюд нарушен, как и условия хранения продуктов питания, продовольственного сырья. Также есть вопросы к личной гигиене работников.

    Как сообщают местные СМИ, в Братске это не первый случай массового заболевания после посещения именно этого кафе. В 2019 году в этом же помещении отравились 13 человек, но тогда у заведения было другое название.

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