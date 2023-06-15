В Братске уже 62 отравившихся шаурмой. Владелец кафе задержан

Задержан владелец кафе в Братске, в котором произошло массовое отравление шаурмой. Число пострадавших превысило 60 человек, половина из которых в больнице, сообщает 15 июня Следственный комитет по Иркутской области.



По данным СК, с признаками отравления за медицинской помощью обратились 62 человека, из них 29 госпитализированы, в том числе 5 детей. Все они ели в кафе быстрого питания «Шаурму хочу».

