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    Десятки человек отравились шаурмой в Братске, среди них пятеро детей. СК возбудил дело

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    Порядка 35 человек обратились к медикам после посещения заведения под названием «Шаурму хочу» в Братске. 11 были вынуждены лечь в больницу.

    За сутки с 13 по 14 июня количество пострадавших выросло с 10 до 35 человек — сперва губернатор региона говорил про 10 госпитализированных и «больше десятка звонков». На данный момент следком региона возбудил уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг.

    В кафе, кроме следователей, пришли прокуроры, полиция, региональные власти, специалисты Иркутского областного центра медицины катастроф и Роспотребнадзор.

    «Специалистами взяты пробы с продуктов питания, кухонных приборов и техники. Следователями СК изъяты гриль-печи, документация персонала кафе. Все работники направлены на бактериологическое исследование», — отметили в СК.

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    Комментарии 8

    Гость14 Июн 2023 в 08:50
    Бедная Лариса Ивановна!
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