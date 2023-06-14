Десятки человек отравились шаурмой в Братске, среди них пятеро детей. СК возбудил дело

Порядка 35 человек обратились к медикам после посещения заведения под названием «Шаурму хочу» в Братске. 11 были вынуждены лечь в больницу.
За сутки с 13 по 14 июня количество пострадавших выросло с 10 до 35 человек — сперва губернатор региона говорил про 10 госпитализированных и «больше десятка звонков». На данный момент следком региона возбудил уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг.
В кафе, кроме следователей, пришли прокуроры, полиция, региональные власти, специалисты Иркутского областного центра медицины катастроф и Роспотребнадзор.
«Специалистами взяты пробы с продуктов питания, кухонных приборов и техники. Следователями СК изъяты гриль-печи, документация персонала кафе. Все работники направлены на бактериологическое исследование», — отметили в СК.