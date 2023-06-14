В Братске уже 48 отравившихся шаурмой. Оказалось, в том кафе подобное уже было

Число отравившихся шаурмой в Иркутской области выросло до 48, сообщает 14 июня пресс-служба регионального следственного управления СК РФ. С диагнозом «острая кишечная инфекция» госпитализированы 11 человек, среди них 5 детей.



Возбуждено уголовное дело. Проверку проводит и прокуратура Иркутской области.



Напомним, за 13–14 июня в медицинские учреждения города Братска обратились несколько десятков человек с жалобами на ухудшение самочувствия после употребления шаурмы в кафе «Шаурму хочу».



Эксперты взяли пробы с продуктов питания, кухонных приборов и техники. Следователями изъяты гриль-печи. Все работники кафе направлены на бактериологическое исследование.

