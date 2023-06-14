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    В Братске уже 48 отравившихся шаурмой. Оказалось, в том кафе подобное уже было

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    Число отравившихся шаурмой в Иркутской области выросло до 48, сообщает 14 июня пресс-служба регионального следственного управления СК РФ. С диагнозом «острая кишечная инфекция» госпитализированы 11 человек, среди них 5 детей.

    Возбуждено уголовное дело. Проверку проводит и прокуратура Иркутской области.

    Напомним, за 13–14 июня в медицинские учреждения города Братска обратились несколько десятков человек с жалобами на ухудшение самочувствия после употребления шаурмы в кафе «Шаурму хочу».

    Эксперты взяли пробы с продуктов питания, кухонных приборов и техники. Следователями изъяты гриль-печи. Все работники кафе направлены на бактериологическое исследование.

    Как сообщают местные СМИ, в Братске это не первый случай массового заболевания после посещения именно этого кафе. В 2019 году в этом же помещении отравились 13 человек, но тогда у заведения было другое название.

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