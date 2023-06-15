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    Непростой москвич оказался участником ДТП с «Майбахом» и «Калиной» на юге Петербурга

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    Сотрудники ГИБДД установили обстоятельства ДТП, участниками которого стали «Майбах» и «Лада Калина».

    Как стало известно «Фонтанке» 15 июня, в аварии на пересечении Толмачевской и Быковской улиц, предположительно, виноват водитель «Лады». Около одиннадцати утра при повороте он не уступил дорогу «Майбаху» — произошло столкновение.

    У водителя «Лады» — 25-летнего мужчины зафиксировали травмы средней степени тяжести.

    За рулем «Майбаха» был 39-летний мужчина, а в салоне ехал 50-летний инвестор из Москвы. Ранее он был членом совета директоров икорной компании, потом соучредителем компании, занимающейся поставкой компьютерного оборудования и программ.

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