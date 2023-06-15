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    «Майбах» и «Калина» сошлись лоб в лоб на Толмачевской улице

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    Дорогое ДТП произошло днем 15 июня в Московском районе Петербурга. Пострадавшим помогли бойцы Росгвардии.

    На Внуковской улице столкнулись автомобили Maybach и LADA Kalina, сообщает пресс-служба Росгвардии Северо-Западного округа. Обе машины получили повреждения передней части. В результате аварии есть пострадавшие, они получили ушибы. Военнослужащие специального моторизованного полка Северо-Западного округа Росгвардии оказали помощь пострадавшим, перекрыли место ДТП и вызвали экстренные службы.

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    По данным «Фонтанки», авария произошла в 10:56 на пересечении Толмачевской и Быковской улиц. У одного пострадавшего — травмы средней степени тяжести. Подробности произошедшего уточняются.

    Фото: Росгвардия. Северо-Западный округ
    Фото: Росгвардия. Северо-Западный округ

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