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    Главный синоптик Петербурга рассказал о перспективе хорошей погоды в длинные выходные

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    Сейчас уже можно говорить о перспективе хорошей погоды в предстоящие длинные выходные — с 10 по 12 июня (День России). Об этом во вторник, 6 июня, рассказывает главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов в своем Telegram-канале.


    «Сегодня можно говорить о перспективе отличных выходных дней, тем более что они празднично длинные. Конечно, далеко еще до выходных, но погодные перспективы заманчивые», — говорится в посте.

    Все три дня в городе будет сохраняться влияние антициклона. Температура воздуха днем в выходные дни ожидается от 18 до 23 градусов тепла. «Осадков не будет, ветер ослабеет совсем», — пишет Колесов.

    «Вот только ночи будут холодными еще, особенно 10 числа, когда температура понизится до +1…+6 градусов. Над заморозками еще подумаем, будут или нет», — дает прогноз главный синоптик города.

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