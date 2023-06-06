Главный синоптик Петербурга рассказал о перспективе хорошей погоды в длинные выходные

Сейчас уже можно говорить о перспективе хорошей погоды в предстоящие длинные выходные — с 10 по 12 июня (День России). Об этом во вторник, 6 июня, рассказывает главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов в своем Telegram-канале.





«Сегодня можно говорить о перспективе отличных выходных дней, тем более что они празднично длинные. Конечно, далеко еще до выходных, но погодные перспективы заманчивые», — говорится в посте.

Все три дня в городе будет сохраняться влияние антициклона. Температура воздуха днем в выходные дни ожидается от 18 до 23 градусов тепла. «Осадков не будет, ветер ослабеет совсем», — пишет Колесов.