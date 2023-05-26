Минпромторг: Контактные линзы попадут под параллельный импорт

Минпромторг в течение двух недель дополнит список параллельного импорта контактными линзами американских производителей. Среди них оказались три компании со штаб-квартирами в США: Alcon Laboratories, Bausch & Lomb, Johnson & Johnson. Об этом 26 мая сообщает ТАСС.



Внести линзы в перечень параллельного импорта было решено до того, как на российском рынке возник бы их дефицит. Если ввоз контактных линз в Россию будет выполняться в полном объеме, продукцию исключат из перечня, сообщили в Минпромторге.

Минпромторг США 19 мая представил новый перечень продукции, на которую наложат ограничения — от лицензирования до полного запрета. В перечне оказались и доминирующие на российском рынке контактные линзы американской компании Johnson & Johnson, которой принадлежат бренды Acuvue Oasys и Acuvue True Eyes.