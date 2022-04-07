Не смотри наверх. В оптиках Петербурга борются с дефицитом контактных линз. Очки — на очереди

Фото: Igor Kralj/PIXSELL/ PA Images\TASS Поделиться Поделиться





Линзы марки Cooper до 1 мая в магазинах можно даже не искать, Alcon и Bausch&Lomb отгружают, но выполняют заказы лишь на 30–40%, а Johnson&Johnson с апреля лимитирует поставки.

«Поставки отгружаются не в полном объеме»

В петербургских магазинах оптики звонкам «Фонтанки» были не сильно рады. Несколько собеседников, услышав тему, спешно сворачивали разговор, передавали трубку старшим сотрудникам или объясняли, что не будут разговаривать без разрешения головного офиса.

Основной поставщик контактных линз в России, американская компания Johnson&Johnson, ограничила поставки в страну в начале апреля, рассказали «Фонтанке» в сетях «Еврооптика» и «Линзмастер», это спровоцировало дефицит контактных линз торговой марки Acuvue, но дефицит «незначительный».



«Не могу дать достоверную информацию. Пока поставки отгружаются, но не в полном объеме», — объяснили в одной из точек сети «Еврооптика».

При этом все собеседники «Фонтанки» отметили, что ситуация с другим крупным поставщиком, компанией CooperVision, стабильная.

«Глобальных затруднений с логистикой не ожидается, несмотря на увеличившиеся сроки поставок», — сообщили в российском клиентском центре CV.

В письме, отправленном русским подразделением CooperVision партнерам для «размещения на своих источниках коммуникации с пациентами», компания также обозначает, что «прилагает все усилия, чтобы регулярно предоставлять необходимое количество продукта», просит покупателей избегать избыточных закупок и не создавать ажиотаж.

«Спрос на контактные линзы вырос в марте. Тогда мы не успевали поставлять новые партии. Задержки и ажиотаж провоцировали дефицит», — рассказал «Фонтанке» владелец сети оптик Harrycoopers Махмуд Тамимдаров. Однако сейчас ситуация стабилизировалась. На ближайшие два-три месяца компания, по словам Тамимдарова, обеспечена достаточным количеством товара — что-то лежит на складах, что-то находится в пути.



Своего, «родного» на рынке лишь 10 процентов

Зарубежные производители контактных линз на российском рынке — основные игроки. За 2021 год объем в Россию ввезли 78 миллионов пар на общую сумму 148 миллионов долларов. «Тяжеловесы» отрасли — заводы США и Ирландии (там тоже производства американских марок), на их долю приходится до 70% всех ввозимых в РФ контактных средств коррекции зрения. Весомый вклад вносят английские поставщики — 3,4% от общего объема, менее 1% приходится на продукцию Германии и Венгрии. Оставшийся рынок практически в равных долях делят между собой Малайзия, Южная Корея, Китай и Сингапур.

Контактные линзы российских производителей тянут на себя лоскут продаваемого товарного «одеяла» примерно в 10–15% величиной.

Контактные линзы в России производят всего два предприятия: ООО «Конкор» в Вологде и ООО «Оптимедсервис» в Стерлитамаке. Причем первое открыто сообщает, что напрямую зависит от импорта. «Вся наша продукция изготавливается на высокотехнологичном автоматическом оборудовании DAC ALM Prime производства США с применением английских и американских расходных технологических материалов из заготовок Benz, Contaflex и Definitive», — говорится на сайте компании. Но насколько нарушение логистических цепочек могло пошатнуть поставки расходников, рассказывать «Фонтанке» не стали.



Какие материалы использует в своей работе стерлитамакский «Оптимедсервис», журналисту издания также не конкретизировали. Остается надеяться, что в случае глобального дефицита импортных контактных линз компания удовлетворит нужды потребителей и также молча насытит рынок своим товаром.

Надеемся, но подкрепить надежду пока нечем

Дистрибьюторы зависят не только от поставщиков: ключевую роль в перемещении товара от импортного производителя до российского потребителя играет доставка.

«Цепочка построена таким образом, что завязана на исполнителях. Они, застрявшие на границе Литвы и Белоруссии, могут простоять вместо двух дней до трех недель, что вот совсем недавно было. И из-за этого тоже были перебои с поставками», — рассказал «Фонтанке» Игорь, менеджер компании ООО «Оптик Плюс СПб», которая поставляет линзы Johnson&Johnson и Alcon.

Закупить товар впрок так, чтобы хватило на год вперед, дистрибьюторы, увы, не могут: спонтанные покупки не в их правилах.

«У компаний-поставщиков есть плановая экономика: в апреле месяце 2022 года мы получаем ту продукцию, которую заказали в 3 квартале 2021-го. Никакое производство ни в каком городе не будет делать больше, чем запланировано раньше. у них тоже все [производство построено] по предзаказам», — рассказал «Фонтанке» представитель «Оптик Плюс СПб».



Свет в конце тоннеля, по словам представителя дистрибьютора, есть: они рассчитывают, что основная масса тягот уже в прошлом.

«Перебои, которые были последний месяц, практически закончились. Мы надеемся, что выстроена логистика, и перебоев с поставками больше не будет. Но точного подтверждения подкрепленных хоть чем-то, кроме таких же заявлений от наших поставщиков, нет», — говорит Игорь, менеджер компании ООО «Оптик Плюс СПб»,

«Смели все и вся»

Одной из немаловажных причин дефицита контактных линз на прилавках Виктор Гордейчук, владелец петербургской сети оптик «Счастливый взгляд», называет ажиотажный спрос на товар: когда обрушился рубль, пользователи контактных линз «раскупили все те запасы, какие у нас были, раскупили все и вся».

«А поставки… Во-первых, они плановые, ограничены в объемах. Мы их отправляем существенно загодя, в середине квартала у нас составляется план на следующий, и сейчас повлиять на объем поставки вы уже не можете никак», — говорит Виктор Гордейчук, его сеть закупает изделия в Америке и Британии.



Самая продолжительная задержка поставки в сеть «Счастливый взгляд» составила месяц.

«Старыми путями доставить невозможно по понятным причинам. Например, по линзам очковым по одной партии месяц уже задержка. Хотя поставщик отправил, но по тому пути, по которому отправка до конца не дошла, вернулась к нему. Надеюсь, вторая попытка будет удачной, но это тоже займет какое-то время. По контактным линзам мы тоже пока не получили тот объем, на который рассчитывали в начале квартала. Обещают после 18 апреля. Цены выросли — от 20 до 30 процентов и на контактные, и на очковые линзы», — рассказывает владелец сети.

Сотрудничать не отказываются

Напрягли поставщиков и скачки валютных курсов. К счастью, говорит Виктор Гордейчук, сотрудничать они пока не отказываются: «Все-таки контактные линзы — это товар медицинского назначения, под санкции не подпадают».

Владелец сети оптик Harrycoopers Махмуд Тамимдаров, которая производит собственные линзы на британских производственных мощностях, вообще готов рассматривать сотрудничество с азиатскими поставщиками.



«В случае, если зарубежные партнеры откажутся от сотрудничества, компания переориентируется на азиатское направление — Китай, Японию и Корею», — заверил «Фонтанку» Махмуд Тамимдаров.

Тем более, что в 2021 году поставки контактных линз из Малайзии, Южной Кореи и Китая закрыли 17 процентов от общей доли потребности российского рынка, так что ресурс для наращивания оборотов есть.

Наталья Вязовкина, Полина Колосова, «Фонтанка.ру»

