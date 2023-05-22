Видимо-невидимо. Россия может остаться без американских контактных линз с «абсолютной долей» на рынке

Фото: Зинин Владимир/ИТАР-ТАСС Поделиться Поделиться





В пятницу 19 мая Минромторг США ввел ограничения на поставки целого ряда товаров — от детских игрушек до зубных протезов. Теперь для экспорта, реэкспорта и передачи 1224 промышленных изделий в пределах России и Белоруссии потребуются лицензии. В число таких изделий попали и контактные линзы, с которыми и без того были проблемы на отечественном рынке.



Еще в апреле прошлого года «Фонтанка» писала о том, что Петербург столкнулся с дефицитом контактных линз. Дело было в том, что американские компании, которые производят 48% всего поставляемого в Россию импорта, прекратили отгрузку. Alcon и Bausch&Lomb тогда выполняли заказы только на 30–40%, а Johnson&Johnson начал лимитировать поставки.



Сейчас на ввоз линз могут наложиться новые ограничения. В петербургских оптиках, которые обзвонила «Фонтанка», о новых санкциях пока не слышали и на дефицит американских марок особенно не жаловались. В одной из оптик намекнули, что проблем с импортными парами нет, но это если сравнивать с периодом с февраля 2022 года. «Если заглянуть дальше и сравнивать с тем же 2021 годом, то ситуация, конечно, плачевная», — рассказали «Фонтанке».



Владелец сети «Счастливый взгляд» Виктор Гордейчук же подчеркнул, что пока окончательного решения нет, так что бить тревогу и прощаться с четкой картиной мира пока рано.

«Я знаю, что руководство одной американской компании именно сегодня совещалось по поводу того, каким образом им поступать в дальнейшем. Во-первых, американская компания может получать лицензию для работы в России. Насколько я понимаю, это законный путь. Во-вторых, этот санкционный список может быть откорректирован — в нем много и другого медицинского оборудования, которого раньше не было. Так что пока рано говорить о свершившемся факте», — отметил он.



Что будет, если американские линзы все-таки уйдут

Ситуация будет критичной, ответил Виктор Гордейчук. Дело в том, что три основные игрока на российском рынке контактных линз — Johnson&Johnson, Alcon и CooperVision. Все три — американские производители.

«Основные поставщики именно американские. У них абсолютная доля. Не больше половины, а почти 100%», — подчеркнул он.

По подсчетам «Фонтанки», ситуация не настолько плачевная, но на российских производителей приходится только 10–15% рынка контактных линз от двух предприятий: ООО «Конкор» в Вологде и ООО «Оптимедсервис» в Стерлитамаке. Основная доля — на зарубежных производителях, которые за один только 2021 год ввезли в Россию 78 млн пар на сумму 148 млн долларов. 70% рынка приходится на заводы США и Ирландии, где также производятся американские марки линз, 3,4% — на Великобританию.



На российском рынке очень мало корейских и японских линз, которые могут составить конкуренцию американским, объяснил Виктор Гордейчук. Есть китайские, но они по качеству очень далеки от того, к чему привык российский потребитель.

«Догадываемся, что будет, как в ситуации с немецкими автомобилями, которые были замещены китайскими по цене немецких. По качеству конкурент — японцы, но почти гарантированно, что они возьмут ту же позицию, что и американцы», — подчеркнул он.

