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    Экономика и санкции

    Из Киргизии и Армении тоже. США ввели новые антироссийские ограничения против 70 компаний

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    США ввели новые экспортные ограничения против компаний из России. В список, опубликованный 19 мая в заявлении американского Минторга, также попали две фирмы из Армении и Киргизии.

    Дополнительные ограничения касаются 1224 промышленных изделий. Их экспорт, реэкспорт и передача в пределах России и Белоруссии теперь потребуют лицензии.

    Санкции касаются российских оборонных предприятий, в том числе петербургских научно-производственных объединений «Аврора», «Океанприбор», завода «Волна», центрального научно-исследовательского института «Электроприбор» и Пролетарского завода. Кроме того, в санкционный список включили армянскую компанию «Медисар» и киргизскую «Тро.Я». Власти США считают, что эти фирмы связаны с Россией.

    Ранее Великобритания опубликовала новый санкционный список, в который вошли 86 компаний и людей, связанных с российскими энергетическим, металлургическим, оборонно-промышленным, транспортным и финансовым секторами.

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