Жизнь изобретателя атомной бомбы и абсурдная история одного актера — за какими книгами идти на Книжный салон на Дворцовую

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С 18 по 21 мая в Петербурге состоится ежегодный Книжный салон. Издательства привезут на него последние новинки — романы российских и зарубежных авторов, биографии и научно-популярную литературу. «Фонтанка» выбрала шесть увлекательных книг, которые можно будет найти на стендах на Дворцовой площади.



Роман с отсылками к Чехову и Шекспиру

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Сергей Носов «Фирс Фортинбрас» «Лимбус Пресс», 16+

Немолодого актера приглашают сыграть эпизодическую роль в сериале. Прийти нужно немедленно, а сценарий пишется на ходу. Ввязываясь в эту аферу, главный герой еще не знает, что его ждет серьезный гонорар, встреча со старыми знакомыми и абсурдные предложения.



Название нового романа петербургского выдумщика Сергея Носова отсылает к двум литературным героям: чеховскому Фирсу из «Вишневого сада» — пожилому слуге, который сторожит старый мир и в итоге оказывается забыт, и шекспировскому Фортинбрасу из «Гамлета» — наследному принцу Норвегии, невероятному счастливчику, получившему чужие земли. Герой Носова Фирса уже играл, а о Фортинбрасе — грезит.

Удивительный роман, который умудряется быть актуальным высказыванием, почти ничего не говоря о сегодняшнем дне. А разве сама жизнь — это не сериал, сценарий которого пишется на ходу?



Интеллектуальная головоломка

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Константин Зарубин «Повести л-ских писателей» АСТ: «Редакция Елены Шубиной», 18+

Они то ли ленинградские, то ли львовские, то ли литовские — есть разные интерпретации сокращения «л-ские писатели», применимые к этой книге. Их «Повести» — сборник фантастических текстов, созданных разными авторами на разных языках, — лежат в основе сюжета романа Константина Зарубина, прозаика, публициста и филолога-лингвиста.



«Повести» выдуманные, а вот сам роман нет, и он рассказывает, как магический текст «Повестей» менял судьбы своих читателей и что случилось, когда одна из читательниц решила разобраться в происходящем. Получился головоломный роман-детектив про день вчерашний, день сегодняшний и про то, что мы все уже живем в будущем.

Оскароносный роман

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Мириам Тэйвз «Говорят женщины» Перевод с английского Екатерины Шукшиной. Inspiria, 18+

Несколько сотен женщин в религиозной общине Боливии регулярно просыпаются с ссадинами и синяками, они также замечают следы сексуального насилия. Женщинам говорят, что так их наказывают за грехи демоны, хотя на самом деле потусторонние силы тут ни при чем. Это объяснение предназначено для того, чтобы скрыть преступления реальных мужчин, которые охмурили женщин беладонной и надругались над ними. Представительницы общины пытаются понять, что делать: оставить всё как есть, бороться или просто уйти?



Фильм по книге Мириам Тэйвз, основанной на задокументированных фактах, сняла режиссер Сара Поллок, и он получил «Оскар» за лучший адаптированный сценарий.

Противостояние времен Второй мировой

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Симон Странгер «Лексикон света и тьмы» Перевод с норвежского Ольги Дробот. МИФ, 18+

Роман «Лексикон света и тьмы» норвежца Симона Странгера тоже опирается на реальную историю — на историю семьи писателя. Один из его предков-евреев погиб в концлагере, куда попал по доносу. Роман реконструирует подробности жизни и смерти этого человека, а толчок повествованию дает встреча у «камня преткновения» — простой таблички с именем: Хирш Комиссар. При этом почти сразу же выясняется еще деталь: другая часть семьи рассказчика имела отношение к дому, в котором жил самый страшный гестаповец Норвегии Хенри Риннан. Странгер решает сделать героем и его, и в итоге получается очень жизнеутверждающий роман. Каждая его глава названа новой буквой алфавита, и все они составляют «Лексикон света и тьмы».



Самая полная биография великого физика

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Кай Берд, Мартин Шервин «Оппенгеймер. Триумф и трагедия Американского Прометея» Перевод с английского Владимира Баканова. АСТ, 16+

Биография американского физика Роберта Оппенгеймера, создателя атомной бомбы, отмеченная Пулитцеровской премией. Это история человека, который изобрел оружие, но, увидев трагедию Хиросимы и Нагасаки, начал бороться за контроль над ядерной энергией и не прекращал ее до самой смерти. За Оппенгеймером следили секретные службы, власти называли его предателем родины, но его борьба была правой. Книга легла в основу фильма Кристофера Нолана «Оппенгеймер», мировая премьера которого состоится летом.



История о временах холодной войны

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Винсент Бевинс «Метод "Джакарта". Антикоммунистический террор США, изменивший мир» Перевод с английского Натальи Колпаковой. «Альпина нон-фикшн», 16+

Американский журналист Винсент Бевинс обнаружил, что между 1945-м и 1990 годами США способствовали массовым убийствам коммунистов, диссидентов и гражданских лиц в странах Азии и Латинской Америки. В центре внимания автора — проходившая в шестидесятые в Индонезии операция, в результате которой погибло больше миллиона человек.

Бевинс ездил в страны, о которых писал, и разговаривал с гражданами этих государств, чтобы узнать, как на их жизни повлиял тот террор. Очень часто прошлые трагедии сейчас соседствуют с непринужденным отдыхом на жарких пляжах, а приезжающие туристы о таком даже не подозревают. Бевинс показывает, как те события повлияли на распределение политических сил повсюду, благодаря чему появился американоцентричный мир.

