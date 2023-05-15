На Книжном салоне можно будет послушать Водолазкина, Толстую, Черниговскую, Секацкого и других

С 18 по 21 мая на Дворцовой площади пройдет Книжный салон. Ярмарка займет четыре больших павильона, а для литературных мероприятий заготовили пять лекториев. На главной сцене будут играть музыку и читать стихи.



Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В четверг, 18 мая, в 17:00 в лектории С состоится презентация книги и лекция «Петербург Иосифа Бродского». Ее проведут Михаил Кельмович и Елена Павликова. А через час в лектории В выступит писатель и философ Александр Секацкий, который расскажет о книге «Юла и якорь».



В 19:00 в лектории В представят поэтический сборник лауреата литературной премии «Ясная Поляна» и театральной премии «Золотая маска» Дмитрия Данилова «Как умирают машинисты метро». Данилов пишет верлибры, в книгу вошли те, что были созданы в 2015–2022 годах. С читателями поговорят о том, как поэзия прячется между паркетными досками и зазывает под мерный стук колес.



В пятницу, 19 мая, в 16:30 в лектории E побеседуют о романе Евгения Водолазкина «Чагин». Главный герой романа ничего никогда не забывает, поэтому о памяти вообще также пригласили порассуждать нейролингвиста Татьяну Черниговскую. В 17:00 в лектории G пройдет презентация романа Олега Стрижака «Вариант», раньше выходившего в 16 отдельных выпусках. Эта книга — первое издание полного текста «Варианта». Его представят журналистка и телеведущая Ника Стрижак, директор Санкт-Петербургского театра «Мюзик-Холл» Юлия Стрижак, а также писатель, публицист, литературный критик Вадим Левенталь.



В 18:00 в лектории E Татьяна Толстая расскажет о книге «Истребление персиян», посвященной поэту, прозаику, сценаристу Александру Тимофеевскому. В книгу вошли их беседы, а также тексты друзей и близких Тимофеевского.

В субботу, 20 мая, в 14.00 в лектории В филолог Михаил Хлебников предложит читателям переместиться в Ленинград времен позднего СССР и поговорить об эмиграции, интеллигентской среде — и Сергее Довлатове. Ему Хлебников посвятил уже вторую книгу — «Довлатов и третья волна. Приливы и отмели», продолжение исследования «Союз и Довлатов (подробно и приблизительно)».



В 16:00 в лектории С поэт Дмитрий Воденников представит книгу-эссе «Бессмертная стрекоза», а через час там же писательница Ася Володина — роман «Протагонист». В 18:00 в лектории F Алексей Сальников презентует роман «Оккульттрегер».

А в воскресенье, 21 мая, в 13:00 в лектории F пройдет встреча с Романом Сенчиным, приуроченная к выходу его сборника рассказов «Остановка. Неслучившиеся истории». В то же время в лектории С читатели смогут увидеть и послушать Сергея Носова, который написал новый абсурдный роман «Фирс Фортинбрас».



Все дни на главной сцене будут выступать с концертами квартет «Невский джаз», перформанс «Поэзия & Jazz», группа «Русский Бэнд» и ансамбль «БИС-КВИТ». А 19 мая в 17:15 музыку сыграет Trio EASYTONE, в 18:15 — «Дунаевский Orchestra».

Лектории B и C расположены в павильонах B и С. Лектории G, E и F — в шатрах G, E и F. Подробности программы и изменения смотрите на сайте мероприятия.

16+

Елена Васильева

