Алексей Сальников расскажет, кто такие херувимы, гомункулы и оккульттрегеры

В воскресенье, 21 мая, в «Буквоеде» на Невском, 46 пройдет презентация романа лауреата «Национального бестселлера» Алексея Сальникова «Оккульттрегер». Он соединяет в себе реализм и фантастику, а действие, как всегда у Сальникова, происходит на Урале.
Оккульттрегеры — это придуманные Сальниковым бессмертные существа, которые отвечают за сохранность человеческих городов от мути. В паре с оккульттрегерами работают херувимы — они, правда, не похожи на малышей с розовыми щечками, а все больше на алкоголиков, живущих на улице. И есть еще гомункулы, они как раз могут выглядеть как дети, но на деле мудрее всех живых.
На встрече в «Буквоеде» Алексея Сальникова можно будет спросить, как долго он придумывает свои сложные мифологические миры и чем он вдохновлялся во время написания «Оккульттрегера». Мероприятие начнется в 13:00.
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Елена Васильева