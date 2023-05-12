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    Алексей Сальников расскажет, кто такие херувимы, гомункулы и оккульттрегеры

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    В воскресенье, 21 мая, в «Буквоеде» на Невском, 46 пройдет презентация романа лауреата «Национального бестселлера» Алексея Сальникова «Оккульттрегер». Он соединяет в себе реализм и фантастику, а действие, как всегда у Сальникова, происходит на Урале.

    Фото: ast.ru
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    Оккульттрегеры — это придуманные Сальниковым бессмертные существа, которые отвечают за сохранность человеческих городов от мути. В паре с оккульттрегерами работают херувимы — они, правда, не похожи на малышей с розовыми щечками, а все больше на алкоголиков, живущих на улице. И есть еще гомункулы, они как раз могут выглядеть как дети, но на деле мудрее всех живых.

    На встрече в «Буквоеде» Алексея Сальникова можно будет спросить, как долго он придумывает свои сложные мифологические миры и чем он вдохновлялся во время написания «Оккульттрегера». Мероприятие начнется в 13:00.

    18+

    Елена Васильева

    Фото: ast.ru

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