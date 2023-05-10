После обрушения канатной конструкции на детской площадке в парке Победы в Петербурге возбудили уголовное дело

Падение игровой установки на детской площадке в парке Победы грозит проблемами сотрудникам управляющего территорией ГУПа.



Как стало известно «Фонтанке» 10 мая, возбуждено уголовное дело по статье «Халатность» УК РФ. Её усмотрели в действиях пока неустановленных сотрудников из должностных лиц ГУП «Московский парк Победы», которые должны были следить за состоянием оборудования детской площадки.



Расследование уголовного дела находится на контроле у прокуратуры Московского района.

Однако 8 мая около половины седьмого вечера на площадке обрушилась канатная конструкция типа «Вершина». Шестеро детей оказались на земле. Пятерых увезли в больницу, оставили там двоих — брата и сестру 9 и 11 лет. Площадку после обрушения закрыли.

