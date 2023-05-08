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    Площадку в Московском парке Победы, где травмировались дети, закрыли

    2004
    3 комментария

    Комитет по благоустройству совместно с администрацией Московского парка Победы начал проверку после обрушения канатной паутины. Об этом 8 мая «Фонтанке» сообщили в ведомстве.

    «Сегодня в результате обрушения канатной пирамиды на детской площадке парка несколько детей получили травмы. За медицинской помощью обратились двое детей. Сейчас детская площадка закрыта. Желаем ребятам скорейшего выздоровления», — заявили в Комблаге.

    Очевидица также рассказывала «Фонтанке», что на скорой увезли двоих детей — мальчика и девочку. По ее словам, они пострадали больше всего, так как находились наверху конструкции в момент обрушения. По нашим данным, в больницы увезли пятерых пострадавших, а родители еще одного ребенка отказались от госпитализации. Прокуратура организовала проверку по факту инцидента и показывала, что осталось от «паутинки».

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