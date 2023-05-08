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    «Возможно, у девочки перелом, у мальчика — сотрясение». Петербурженка рассказала о состоянии детей, упавших с «паутинки»

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    Двое детей, находившиеся наверху рухнувшей в Московском парке Победы канатной паутинки, пострадали больше всего. Об этом «Фонтанке» рассказала местная жительница, которая не застала момент падения, но видела, как их увозили на скорой.

    «У девочки, скорее всего, перелом ноги, у мальчика, скорее всего, сотрясение. У обоих детей шоковое состояние», — говорит наша собеседница. По ее словам, девочке на вид было 10–12 лет, мальчику — 8–9.

    Остальные дети, предполагает петербурженка, пострадали меньше, потому что находились внизу конструкции. «Дети, которые были на самой вершине — по моим прикидкам, где-то 2,5 метра высота, — они с самой высоты упали вниз, как очевидцы сказали».

    Горожанка уточняет, что вызвала полицию, чтобы оградить площадку, потому что к аттракциону подходили другие дети и «ползали внутри упавшего лабиринта».

    Прокуратура организовала проверку и показывала, как выглядит аттракцион. По предварительным данным, канаты оборвались, когда на «паутинке» было шестеро детей, пятерых увезли в больницу.

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