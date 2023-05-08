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    Прокуратура показала, что осталось от «паутинки», с которой упали дети в Московском районе

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    Прокуратура Петербурга ведет проверку после падения детей с аттракциона в Московском парке Победы. Снимок оборвавшейся канатной паутины 8 мая опубликовала пресс-служба ведомства.

    Фото: Официальный телеграм-канал прокуратуры г. Санкт-Петербурга
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    «В ходе проверки прокуратура даст оценку действиям (бездействию) ответственных служб и ведомств, в обязанности которых входит надлежащее содержание детской площадки», — говорится в сообщении.

    По данным «Фонтанки», на канатах было шестеро детей — пятерых увезли в больницу, представители одного от госпитализации отказались. По предварительным данным, состояние у детей не тяжелое.

    Фото: Официальный телеграм-канал прокуратуры г. Санкт-Петербурга

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    Комментарии 7

    Гость08 Мая 2023 в 20:10
    Параду быть!
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