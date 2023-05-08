Прокуратура показала, что осталось от «паутинки», с которой упали дети в Московском районе

Прокуратура Петербурга ведет проверку после падения детей с аттракциона в Московском парке Победы. Снимок оборвавшейся канатной паутины 8 мая опубликовала пресс-служба ведомства.
«В ходе проверки прокуратура даст оценку действиям (бездействию) ответственных служб и ведомств, в обязанности которых входит надлежащее содержание детской площадки», — говорится в сообщении.
По данным «Фонтанки», на канатах было шестеро детей — пятерых увезли в больницу, представители одного от госпитализации отказались. По предварительным данным, состояние у детей не тяжелое.