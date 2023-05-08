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    «У дочки перелом, возможна операция». Мать пострадавших в Московском районе детей рассказала об их состоянии

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    После обрыва канатной паутины в Московском парке Победы в больницу поехали двое детей. Одна девочка госпитализирована, рассказала 8 мая «Фонтанке» ее мать.

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    По словам нашей собеседницы, на аттракционе находились шестеро или семеро детей, включая двоих ее 9-летних сыновей и 11-летнюю дочь. Один мальчик отделался испугом, другой получил ушиб, а девочке придется задержаться в больнице.

    «У дочки перелом ноги. Остается в больнице, может, даже понадобится операция, но это будет известно после КТ. Всего там было 6–7 детей, они все маленькие, легкие, остальные разбежались. Никто не пострадал больше», — отмечает мать пострадавших детей.

    Она планирует обратиться в администрацию Московского района, чтобы разобраться, почему так получилось. «Не должна она была так оборваться — может быть, один канатик, узелок один, но она вся оборвалась. Лежит прям вся конструкция, столб только один остался», — говорит наша собеседница.

    Инцидент произошел около шести вечера. Прокуратура показывала, что осталось от оборвавшейся «паутинки». Ведомство ведет проверку. Детскую площадку огородили после того, как местная жительница вызвала полицию.

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