В Петербурге перед парадом Победы на КАД вывесили сине-жёлтый флаг

Флаг в цветах Украины мозолил глаза водителям на петербургской кольцевой автодороге за несколько часов до того, как на Дворцовую площадь 9 мая вынесли российский триколор и копию Знамени Победы.

По информации «Фонтанки», жёлто-синее приметили неподалёку от «МЕГИ Парнас» под утро вторника. Полицию держать в неведении не стали. Наряд съездил и убедился: пока в центре идут последние приготовления к параду, на проводах на КАД реет не тот флаг.

Недавний опыт показал, что избавление от него — процесс хлопотный. В апреле похожее полотнище, которое трепал ветер на 47-м километре, привлекло к себе полицию, дорожное управление и энергетиков. С линии сначала снимали напряжение, потом флаг.