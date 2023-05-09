В Петербурге перед парадом Победы на КАД вывесили сине-жёлтый флаг

Флаг в цветах Украины мозолил глаза водителям на петербургской кольцевой автодороге за несколько часов до того, как на Дворцовую площадь 9 мая вынесли российский триколор и копию Знамени Победы.
По информации «Фонтанки», жёлто-синее приметили неподалёку от «МЕГИ Парнас» под утро вторника. Полицию держать в неведении не стали. Наряд съездил и убедился: пока в центре идут последние приготовления к параду, на проводах на КАД реет не тот флаг.
Недавний опыт показал, что избавление от него — процесс хлопотный. В апреле похожее полотнище, которое трепал ветер на 47-м километре, привлекло к себе полицию, дорожное управление и энергетиков. С линии сначала снимали напряжение, потом флаг.
В ФКУ Упрдор «Северо-Запад» сообщили, что информация о наличии неизвестного предмета на высоковольтных линиях в районе
Это не единственное происшествие с флагом 9 мая. «Дорожный инспектор» пишет, что ночью некто облил красной краской триколор на здании на проспекте Королёва. Обстоятельства выясняет полиция Приморского района.
В ночь на 7 мая в Колпино сорвали флаги белого, синего и красного цветов. Четверо вырвали их из ограждений и бросили в Ижору.
Обновлено в 21:27.
В МЭС Северо-Запад уточнили, что посторонний предмет был удален с линии на