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    Петербург отмечает 9 мая: онлайн-трансляция

    В Петербурге перед парадом Победы на КАД вывесили сине-жёлтый флаг

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    Флаг в цветах Украины мозолил глаза водителям на петербургской кольцевой автодороге за несколько часов до того, как на Дворцовую площадь 9 мая вынесли российский триколор и копию Знамени Победы.

    По информации «Фонтанки», жёлто-синее приметили неподалёку от «МЕГИ Парнас» под утро вторника. Полицию держать в неведении не стали. Наряд съездил и убедился: пока в центре идут последние приготовления к параду, на проводах на КАД реет не тот флаг.

    Недавний опыт показал, что избавление от него — процесс хлопотный. В апреле похожее полотнище, которое трепал ветер на 47-м километре, привлекло к себе полицию, дорожное управление и энергетиков. С линии сначала снимали напряжение, потом флаг.

    В ФКУ Упрдор «Северо-Запад» сообщили, что информация о наличии неизвестного предмета на высоковольтных линиях в районе 24-го километра кольцевой поступила в 10:15. Её передали владельцу сетей. «Предмет снят», — добавили в пресс-службе.

    Это не единственное происшествие с флагом 9 мая. «Дорожный инспектор» пишет, что ночью некто облил красной краской триколор на здании на проспекте Королёва. Обстоятельства выясняет полиция Приморского района.

    В ночь на 7 мая в Колпино сорвали флаги белого, синего и красного цветов. Четверо вырвали их из ограждений и бросили в Ижору.

    Обновлено в 21:27.

    В МЭС Северо-Запад уточнили, что посторонний предмет был удален с линии на 24-м километре КАД в кратчайшие сроки и с учётом соблюдения мер технической безопасности. «Инцидент не повлиял на электроснабжение потребителей», — сообщили в компании.

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