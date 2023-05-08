В Петербурге ищут авторов проукраинской надписи и тех, кто бросил в реку флаги

Субботним днем в одном из домов на севере Петербурга обнаружили надпись, прославляющую Украину. Через пару часов стало известно, что ночью в Колпино полетели в реку белый, красные и синие флаги.



Надпись житель одного из домов по улице Шостаковича увидел на электрощитке, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 8 мая. Черным цветом там были выведены слова, в которых содержалось еще и пожелание смерти. Автор текста на камеры не попал, а надпись убрали сотрудники ЖКС.



О сорванных на Адмиралтейском мосту в Колпино флагах цветов российского триколора полиции сообщил пенсионер. Выяснилось, что ночью на 7 мая их вырвали из ограждений и бросили в Ижору четверо неизвестных. Судя по записи с камер, все были невысокие, в черных куртках, двое – в спортивных штанах. История может стать уголовным делом.

