Петербуржцы заметили украинский флаг над КАД. Полиция уже там

На востоке кольцевой автодороги Петербурга кто-то умудрился вывесить флаг, похожий на украинский. Он привлек внимание сначала водителей, а потом и полиции.



Сине-желтый флаг заметили утром 5 апреля на 47-м километре КАД, рассказали «Фонтанке» читатели. Он висит на проводах, проходящих над проезжей частью. Сейчас на место приехала полиция: на видео можно заметить стоящий в полосе безопасности автомобиль ГИБДД.