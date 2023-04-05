Петербуржцы заметили украинский флаг над КАД. Полиция уже там

На востоке кольцевой автодороги Петербурга кто-то умудрился вывесить флаг, похожий на украинский. Он привлек внимание сначала водителей, а потом и полиции.
Сине-желтый флаг заметили утром 5 апреля на 47-м километре КАД, рассказали «Фонтанке» читатели. Он висит на проводах, проходящих над проезжей частью. Сейчас на место приехала полиция: на видео можно заметить стоящий в полосе безопасности автомобиль ГИБДД.
читатель «Фонтанки»
В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» сообщили, что утром им поступила информация о неизвестном предмете на линии электропередач на 47-м километре внешнего кольца КАД. Сведения были переданы владельцу сетей — ПАО «ФСК ЕЭС». Когда флаг будут снимать с проводов, в дорожном управлении не знают.