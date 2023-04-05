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    Петербуржцы заметили украинский флаг над КАД. Полиция уже там

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    44 комментария
    Фото: читатель «Фонтанки» Алексей
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    На востоке кольцевой автодороги Петербурга кто-то умудрился вывесить флаг, похожий на украинский. Он привлек внимание сначала водителей, а потом и полиции.

    Сине-желтый флаг заметили утром 5 апреля на 47-м километре КАД, рассказали «Фонтанке» читатели. Он висит на проводах, проходящих над проезжей частью. Сейчас на место приехала полиция: на видео можно заметить стоящий в полосе безопасности автомобиль ГИБДД.

    читатель «Фонтанки»

    В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» сообщили, что утром им поступила информация о неизвестном предмете на линии электропередач на 47-м километре внешнего кольца КАД. Сведения были переданы владельцу сетей — ПАО «ФСК ЕЭС». Когда флаг будут снимать с проводов, в дорожном управлении не знают.

    Фото: читатель «Фонтанки» Алексей

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    Комментарии 44

    Ленинградский партизан05 Апр 2023 в 12:55
    у меня висит флаг Украины на балконе и ничё никому не мешает.
    +0−1
    Гость05 Апр 2023 в 12:54
    Да не, это дети с синдромом дауна свой символ выпустили в воздух. Ничего криминального.
    +1−0
    Гость05 Апр 2023 в 12:54
    Никогда такого не было и вот опять!
    +0−1
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