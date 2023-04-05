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    Энергетики сняли украинский флаг с проводов над КАД. Линию пришлось временно обесточивать

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    4 комментария

    Желто-голубой флаг на проводах больше не мозолит глаза водителям на востоке КАД в Петербурге. Энергетики после инцидента обратились в полицию.

    Как рассказали «Фонтанке» в МЭС Северо-Запада, посторонний предмет, обнаруженный на высоковольтной линии 330 кВ «Восточная — Ржевская», сняли с проводов. Для этого потребовалось временно снять напряжение с линии электропередачи, а чтобы обеспечить электроснабжения потребителей на этот период из планового ремонта вывели другую ЛЭП 110 кВ.

    К повреждению ЛЭП инцидент не привел и на энергоснабжение потребителей не повлиял, добавили энергетики. Тем не менее, компания обратилась в полицию в связи с противоправными действиями в отношении объекта инфраструктуры.

    Флаг, похожий на украинский, висящий на проводах ЛЭП, проходящих над 47-м километров КАД, петербуржцы заметили утром 5 апреля. Информация об этом поступила и дорожникам, которые сразу передали ее энергетикам, и в полицию. На место приехала машина ГИБДД.

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    ПетербургКАДУкраина
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    Комментарии 4

    26586993705 Апр 2023 в 18:26
    Водителей с мозолями на глазах, срочно к доктору
    +0−0
    Гость05 Апр 2023 в 18:26
    Нда, на 330 с земли не повесить, инфа сотка, балбесы даже не пытайтесь! )
    +0−0
    своих не бросаем05 Апр 2023 в 18:22
    хоспади , так бояться флага?
    +1−0
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