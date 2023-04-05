Энергетики сняли украинский флаг с проводов над КАД. Линию пришлось временно обесточивать

Желто-голубой флаг на проводах больше не мозолит глаза водителям на востоке КАД в Петербурге. Энергетики после инцидента обратились в полицию.



Как рассказали «Фонтанке» в МЭС Северо-Запада, посторонний предмет, обнаруженный на высоковольтной линии 330 кВ «Восточная — Ржевская», сняли с проводов. Для этого потребовалось временно снять напряжение с линии электропередачи, а чтобы обеспечить электроснабжения потребителей на этот период из планового ремонта вывели другую ЛЭП 110 кВ.

К повреждению ЛЭП инцидент не привел и на энергоснабжение потребителей не повлиял, добавили энергетики. Тем не менее, компания обратилась в полицию в связи с противоправными действиями в отношении объекта инфраструктуры.