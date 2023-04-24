Минобороны РФ: Украинские атаки ставят под сомнение продление зерновой сделки

Украина нарушила гарантии по неиспользованию гуманитарного коридора в военных целях и атаковала пункты базирования Черноморского флота и гражданскую инфраструктуру Крыма 23 марта и 24 апреля. Об этом заявило Минобороны России.



Соглашение было возобновлено только благодаря гарантиям Турции и письменным обязательствам Украины о неиспользовании гумкоридора и украинских портов для боевых действий против РФ.

Украинская сторона нарушила гарантии и провела повторные атаки пунктов базирования Черноморского флота в Севастополе и гражданской инфраструктуры в Крыму.