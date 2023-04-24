    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 9

    0 м/с, штиль

    756мм

    75%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd81.27eur89.46

    Минобороны РФ: Украинские атаки ставят под сомнение продление зерновой сделки

    1633
    9 комментариев

    Украина нарушила гарантии по неиспользованию гуманитарного коридора в военных целях и атаковала пункты базирования Черноморского флота и гражданскую инфраструктуру Крыма 23 марта и 24 апреля. Об этом заявило Минобороны России.

    Соглашение было возобновлено только благодаря гарантиям Турции и письменным обязательствам Украины о неиспользовании гумкоридора и украинских портов для боевых действий против РФ.

    Украинская сторона нарушила гарантии и провела повторные атаки пунктов базирования Черноморского флота в Севастополе и гражданской инфраструктуры в Крыму.

    «Проведенный анализ маршрута движения украинских безэкипажных катеров показал, что все они были запущены из акватории порта Одесса, определенного для реализации «черноморской инициативы», — говорится в заявлении военного ведомства.

    Произошедшее ставит под угрозу продление зерновой сделки после 18 мая, добавили в Минобороны.

    Об атаке Севастополя надводными беспилотниками стало известно накануне. Она началась в 03:30. К 04:38 силы ППДО уничтожили надводный дрон, и еще один взорвался сам.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    МинобороныЗерновая сделка
    ЛАЙК1
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 9

    Гость25 Апр 2023 в 00:54
    Старик уже всё.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    9
    close