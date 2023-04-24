Минобороны РФ: Украинские атаки ставят под сомнение продление зерновой сделки

Украина нарушила гарантии по неиспользованию гуманитарного коридора в военных целях и атаковала пункты базирования Черноморского флота и гражданскую инфраструктуру Крыма 23 марта и 24 апреля. Об этом заявило Минобороны России.
Соглашение было возобновлено только благодаря гарантиям Турции и письменным обязательствам Украины о неиспользовании гумкоридора и украинских портов для боевых действий против РФ.
Украинская сторона нарушила гарантии и провела повторные атаки пунктов базирования Черноморского флота в Севастополе и гражданской инфраструктуры в Крыму.
«Проведенный анализ маршрута движения украинских безэкипажных катеров показал, что все они были запущены из акватории порта Одесса, определенного для реализации «черноморской инициативы», — говорится в заявлении военного ведомства.
Произошедшее ставит под угрозу продление зерновой сделки после 18 мая, добавили в Минобороны.
Об атаке Севастополя надводными беспилотниками стало известно накануне. Она началась в 03:30. К 04:38 силы ППДО уничтожили надводный дрон, и еще один взорвался сам.