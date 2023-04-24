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    От взрывов уничтоженных беспилотников в Севастополе выбило стекла в четырех домах

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    В четырех домах в Севастополе выбило стекла во время уничтожения надводных беспилотников, которые атаковали город утром 24 апреля. В Стрелецкую бухту дроны не вошли, люди не пострадали, уточнил губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

    Он отметил, что управляющие компании уже начали обход территории и остекление окон.

    Губернатор подчеркнул, что беспилотники уничтожили на внешнем рейде — то есть в акватории, ограниченной меридианом мыса Херсонес, параллелью устья реки Кача и береговой линией до границ внутреннего рейда, т.е. перед входом в бухту, где установлено заграждение.

    Атака началась в 03:30. К 04:38 силы ППДО уничтожили надводный дрон, и еще один взорвался сам.

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