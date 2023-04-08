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    Задержан второй участник банды, напавшей на полицейских в Ингушетии

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    Сотрудники силовых ведомств задержали в Ингушетии ещё одного участника банды, разыскиваемого за нападения на полицейских. Об этом 8 апреля сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его словам, продолжаются поиски ещё двух мужчин.

    «В ночь на субботу задержан еще один разыскиваемый: Микаил Мошхоев 1998 года рождения», — рассказал источник.

    В пятницу, 7 апреля, удалось задержать одного из четырёх разыскиваемых — мужчину 2001 года рождения.

    27 марта был обстрелян пост ДПС на границе Ингушетии и Северной Осетии, двое полицейских получили ранения. ФСБ объявило в розыск пятерых подозреваемых в терроризме. 3 апреля в Малгобекском районе произошла перестрелка между неизвестными и полицией, одного из силовиков ранили. В тот же день в районе был введен режим КТО. 4 апреля в одном из сел нашли тело одного из подозреваемых.

    В ночь с 5 на 6 апреля в селении Зязиков-Юрт (Малгобекский район) боевики снова начали перестрелку с полицейскими. В ходе боестолкновения, по данным РИА, три сотрудника погибли (эту информацию позже подтвердили в МВД и назвали имена погибших) и ещё восемь получили ранения. Боевикам удалось скрыться.

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