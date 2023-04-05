Спустя неделю после обстрела поста ДПС в Ингушетии найдено тело одного из подозреваемых

Тело мужчины, который может быть причастен к обстрелу поста ДПС на границе Ингушетии и Северной Осетии, найдено в Малгобекском районе 5 апреля.
Как пишет газета «Ингушетия» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ, тело было обнаружено в заброшенном доме. Рядом с ним нашли автомат Калашникова, гранатомет и гранаты. Отмечается, что внешне мужчина похож на подозреваемого в нападении на пост ДПС 27 марта и обстреле полицейских 3 апреля. Вероятно, он мог погибнуть в результате самоподрыва.
Под подозрением пятеро местных жителей. 3 апреля на территории района был введен режим контртеррористической операции.
После нападения на пост ДПС были ранены двое полицейских. Когда спустя несколько дней подозреваемые были обнаружены, они снова открыли огонь. Один из сотрудников получил касательное ранение, преступники скрылись.