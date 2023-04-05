Спустя неделю после обстрела поста ДПС в Ингушетии найдено тело одного из подозреваемых

Тело мужчины, который может быть причастен к обстрелу поста ДПС на границе Ингушетии и Северной Осетии, найдено в Малгобекском районе 5 апреля.

Как пишет газета «Ингушетия» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ, тело было обнаружено в заброшенном доме. Рядом с ним нашли автомат Калашникова, гранатомет и гранаты. Отмечается, что внешне мужчина похож на подозреваемого в нападении на пост ДПС 27 марта и обстреле полицейских 3 апреля. Вероятно, он мог погибнуть в результате самоподрыва.

Под подозрением пятеро местных жителей. 3 апреля на территории района был введен режим контртеррористической операции.