Подробности обстрела поста ДПС на границе Ингушетии и Осетии: ранены двое полицейских

Двое сотрудников полиции получили ранения в результате нападения на пост ДПС, расположенный на границе Ингушетии и Северной Осетии, сообщает 28 марта СУ СК по Республике Северная Осетия — Алания.
По данным ведомства, 27 марта около 23:25 неизвестные с огнестрельным оружием напали на пост полиции, расположенный на осетинской территории на пересечении дорог Назрань — Кантышево и Малгобек — Майское в Пригородном районе. Внутри находились сотрудники полиции. Двое сотрудников полиции получили огнестрельные ранения различной степени тяжести и были госпитализированы.
СК возбудил уголовное дело по статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»). Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.
Ранее сообщалось, что неизвестные обстреляли полицейский пост «Волга-14» возле села Кантышево в Назрановском районе Ингушетии.