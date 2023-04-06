РИА Новости: В зоне КТО в Ингушетии идет боестолкновение

Группа боевиков начала перестрелку со спецслужбами в Малгобекском районе Ингушетии, на территории которого введен режим контр-террористической операции.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник. Уточняется, что боевики засели в селении Зязиков-Юрт.

Ранее сообщалось, что в заброшенном доме в селе Аки-Юрт было обнаружено тело мужчины, автомат и гранатомет рядом с ним. По предварительным данным, это один из пяти боевиков, которые в конце марта напали на пост ДПС недалеко от границы с Северной Осетией и ранили двоих полицейских. 3 апреля группа была обнаружена, но им удалось оторваться, после чего в районе был введен режим КТО.