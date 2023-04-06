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    РИА Новости: В зоне КТО в Ингушетии идет боестолкновение

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    1 комментарий

    Группа боевиков начала перестрелку со спецслужбами в Малгобекском районе Ингушетии, на территории которого введен режим контр-террористической операции.

    Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник. Уточняется, что боевики засели в селении Зязиков-Юрт.

    Ранее сообщалось, что в заброшенном доме в селе Аки-Юрт было обнаружено тело мужчины, автомат и гранатомет рядом с ним. По предварительным данным, это один из пяти боевиков, которые в конце марта напали на пост ДПС недалеко от границы с Северной Осетией и ранили двоих полицейских. 3 апреля группа была обнаружена, но им удалось оторваться, после чего в районе был введен режим КТО.

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    Комментарии 1

    правду не задушишь не убьёшь!06 Апр 2023 в 00:58
    ИНР.
    всё самое интересное ещё впереди всё по плану.

    хе-хе.
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