РИА Новости: Один из подозреваемых в нападении на полицейских сдался силовикам в Ингушетии

Один из четырех человек, которых разыскивают за нападение на полицейских в Ингушетии, сдался силовикам. Об этом 7 апреля сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.



Собеседник агентства уточнил, что речь идет о мужчине 2001 года рождения. Троих еще ищут.



Ранее в МВД подтвердили, что в ходе контртеррористической операции в Ингушетии погибли трое полицейских. Еще восемь сотрудников, по данным РИА, были ранены. Как писала «Фонтанка», за сведения о подозреваемых назначили награду — 3 миллиона рублей.

