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    РИА Новости: Один из подозреваемых в нападении на полицейских сдался силовикам в Ингушетии

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    Один из четырех человек, которых разыскивают за нападение на полицейских в Ингушетии, сдался силовикам. Об этом 7 апреля сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

    Собеседник агентства уточнил, что речь идет о мужчине 2001 года рождения. Троих еще ищут.

    Ранее в МВД подтвердили, что в ходе контртеррористической операции в Ингушетии погибли трое полицейских. Еще восемь сотрудников, по данным РИА, были ранены. Как писала «Фонтанка», за сведения о подозреваемых назначили награду — 3 миллиона рублей.

    27 марта неизвестные обстреляли пост ДПС на границе Ингушетии и Северной Осетии, двое полицейских были ранены. Одного из предполагаемых нападавших нашли на следующий день в городе Карабулак мёртвым — с огнестрельными ранениями. Затем региональное УФСБ объявило о розыске пяти мужчин, подозреваемых в терроризме. 3 апреля в Малгобекском районе произошла перестрелка между неизвестными и полицией, один из силовиков был легко ранен. В тот же день в 20 часов в районе был введен режим КТО. 4 апреля в одном из сел нашли тело одного из подозреваемых, а рядом с ним автомат с подствольным гранатометом и гранаты.

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