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    Трое погибших полицейских, а стрелявших снова ищут. Что известно о боестолкновении в Ингушетии

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    11 комментариев

    «Фонтанка.ру»

    В результате боестолкновения в зоне КТО (контртеррористическая операция) в Ингушетии погибли трое полицейских. МВД назвало имена погибших:

    Капитан полиции Максим Алехин — 38 лет; майор полиции Башир Хаутиев — 31 год; сержант полиции Максим Родионов — 24 года.

    27 марта группа вооружённых людей напала на пост ДПС «Волга 14», расположенный на территории Республики Северная Осетия-Алания, двое сотрудников тогда были ранены.

    3 апреля стрелявших искали на окраине города Малгобек Республики Ингушетия. По полицейским, проводившим оперативно-разыскные мероприятия, был открыт огонь из автоматов. Одного сотрудника ранили по касательной, а нападавшие скрылись. В районе был введен режим КТО.

    Позже одного нападавшего нашли мертвым. Он был членом банды, по данным полиции. Остальных в ночь с 5 на 6 апреля блокировали в частном домовладении в сельском поселении Зязиков-Юрт Малгобекского района Республики Ингушетия. Оружие сложить они отказались.

    Кроме погибших полицейских ещё восемь были этой ночью ранены. Подозреваемым в бандитизме удалось скрыться. За сведения о них назначена награда — три миллиона рублей.

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    Комментарии 11

    Xodok206 Апр 2023 в 20:11
    Ответственность кто-то взял на себя?
    +0−0
    Гость06 Апр 2023 в 20:02
    Партизаны
    +0−0
    Гость06 Апр 2023 в 19:39
    Расход.Начало.
    +0−0
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