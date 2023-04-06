Трое погибших полицейских, а стрелявших снова ищут. Что известно о боестолкновении в Ингушетии

«Фонтанка.ру»
В результате боестолкновения в зоне КТО (контртеррористическая операция) в Ингушетии погибли трое полицейских. МВД назвало имена погибших:
Капитан полиции Максим Алехин — 38 лет; майор полиции Башир Хаутиев — 31 год; сержант полиции Максим Родионов — 24 года.
27 марта группа вооружённых людей напала на пост ДПС «Волга 14», расположенный на территории Республики Северная Осетия-Алания, двое сотрудников тогда были ранены.
3 апреля стрелявших искали на окраине города Малгобек Республики Ингушетия. По полицейским, проводившим оперативно-разыскные мероприятия, был открыт огонь из автоматов. Одного сотрудника ранили по касательной, а нападавшие скрылись. В районе был введен режим КТО.
Позже одного нападавшего нашли мертвым. Он был членом банды, по данным полиции. Остальных в ночь с 5 на 6 апреля блокировали в частном домовладении в сельском поселении Зязиков-Юрт Малгобекского района Республики Ингушетия. Оружие сложить они отказались.
Кроме погибших полицейских ещё восемь были этой ночью ранены. Подозреваемым в бандитизме удалось скрыться. За сведения о них назначена награда — три миллиона рублей.