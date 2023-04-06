РИА: После боестолкновения в зоне КТО в Ингушетии боевикам удалось скрыться

Боевикам, напавшим на силовиков в Ингушетии, 6 апреля удалось скрыться, их разыскивают. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«По имеющейся информации, боевикам удалось скрыться, их поиски продолжаются, режим КТО в Малгобекском районе действует», — сказал источник.

Как писала «Фонтанка» со ссылкой на РИА, в ночь на 6 апреля в селении Зязиков-Юрт (Малгобекский район) группа боевиков начала перестрелку со спецслужбами. Боевики, по предварительным данным, были блокированы в одном из домовладений. В результате боестолкновения три сотрудника полиции погибли и ещё восемь получили ранения.