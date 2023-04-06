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    РИА: После боестолкновения в зоне КТО в Ингушетии боевикам удалось скрыться

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    6 комментариев

    Боевикам, напавшим на силовиков в Ингушетии, 6 апреля удалось скрыться, их разыскивают. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

    «По имеющейся информации, боевикам удалось скрыться, их поиски продолжаются, режим КТО в Малгобекском районе действует», — сказал источник.

    Как писала «Фонтанка» со ссылкой на РИА, в ночь на 6 апреля в селении Зязиков-Юрт (Малгобекский район) группа боевиков начала перестрелку со спецслужбами. Боевики, по предварительным данным, были блокированы в одном из домовладений. В результате боестолкновения три сотрудника полиции погибли и ещё восемь получили ранения.

    27 марта неизвестные обстреляли пост ДПС на границе Ингушетии и Северной Осетии, двое полицейских были ранены. Одного из предполагаемых нападавших нашли на следующий день в городе Карабулак мёртвым — с огнестрельными ранениями. Затем региональное УФСБ объявило о розыске пяти мужчин, подозреваемых в терроризме. 3 апреля в Малгобекском районе произошла перестрелка между неизвестными и полицией, один из силовиков был легко ранен. В тот же день в 20 часов в районе был введен режим КТО. 4 апреля в одном из сел нашли тело одного из подозреваемых, а рядом с ним автомат с подствольным гранатометом и гранаты.

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    БоевикиНападение боевиковИнгушетияПерестрелкаКТО
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    Комментарии 6

    28008845006 Апр 2023 в 11:35
    А как же грамотные спецслужбы?
    +0−0
    Гость06 Апр 2023 в 11:31
    Если боевики были надежно блокированы,то как же они ушли.
    +1−0
    Эд Хэммет06 Апр 2023 в 11:29
    Где заявление Захаровой о том, что всё это организовано с помощью спецслужб Украины при содействии ФБК?
    +2−0
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