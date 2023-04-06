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    РИА Новости: В ходе боестолкновения в зоне КТО в Ингушетии есть погибшие и раненые полицейские

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    8 комментариев

    Три сотрудника полиции погибли и ещё восемь получили ранения в ходе контртеррористической операции в Ингушетии. Об этом 6 апреля сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник. Информации о потерях среди боевиков нет. Режим КТО в Малгобекском районе по-прежнему действует.

    Ночью «Фонтанка» со ссылкой на РИА писала, что группа боевиков начала перестрелку со спецслужбами в Малгобекском районе Ингушетии, где введён режим КТО. Боевики, по предварительным данным, были блокированы в одном из домовладений.

    По данным оперативного штаба региона, в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий силовики выяснили, что члены бандитской группы находятся в селении Зязиков-Юрт Малгобекского района.

    «При попытке задержания они оказали сопротивление и открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов из автоматического оружия», — говорится в сообщении.

    27 марта неизвестные обстреляли пост ДПС на границе Ингушетии и Северной Осетии, двое полицейских были ранены. Одного из предполагаемых нападавших нашли на следующий день в городе Карабулак мёртвым — с огнестрельными ранениями. Затем региональное УФСБ объявило о розыске пяти мужчин, подозреваемых в терроризме. 3 апреля в Малгобекском районе произошла перестрелка между неизвестными и полицией, один из силовиков был легко ранен. В тот же день в 20 часов в районе был введен режим КТО. 4 апреля в одном из сел нашли тело одного из подозреваемых, а рядом с ним автомат с подствольным гранатометом и гранаты.

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    Комментарии 8

    Васисуалий Лошков06 Апр 2023 в 09:15
    странно,,,там же сплошь счастливый народ живет,,,,
    +4−1
    Гость06 Апр 2023 в 09:15
    Прекрасная земля,очень мирные люди,а откуда постоянно возникают боевики?
    +4−1
    Гость06 Апр 2023 в 09:06
    Ай-ай, откуда террористы в Кавказском раю?
    Отдыхайте курортами Кавказа.
    +5−2
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