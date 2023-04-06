РИА Новости: В ходе боестолкновения в зоне КТО в Ингушетии есть погибшие и раненые полицейские

Три сотрудника полиции погибли и ещё восемь получили ранения в ходе контртеррористической операции в Ингушетии. Об этом 6 апреля сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник. Информации о потерях среди боевиков нет. Режим КТО в Малгобекском районе по-прежнему действует.

Ночью «Фонтанка» со ссылкой на РИА писала, что группа боевиков начала перестрелку со спецслужбами в Малгобекском районе Ингушетии, где введён режим КТО. Боевики, по предварительным данным, были блокированы в одном из домовладений.

По данным оперативного штаба региона, в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий силовики выяснили, что члены бандитской группы находятся в селении Зязиков-Юрт Малгобекского района.