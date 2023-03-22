В Петербурге будут раздавать гранты на соцрекламу о традиционных ценностях

В Петербурге начнут выдавать субсидии на производство социальной рекламы, направленной против распространения «деструктивной идеологии» и пропагандирующей традиционные ценности. Законодательное собрание на заседании 22 марта приняло инициативу в окончательном третьем чтении, передает корреспондент «Фонтанки» из Мариинского дворца.
Субсидии можно будет получить на производство социальной рекламы, направленной:
- на «сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей»;
- на «противодействие рискам, связанным с распространением деструктивной идеологии в информационном пространстве»;
- на защиту «исторической правды» и «противодействие фальсификации истории»;
- на популяризацию науки.
В рамках второго чтения фракция партии «Справедливая Россия — За правду!» предлагала заменить формулировки про традиционные ценности и деструктивную идеологию. Гранты предлагалось раздавать на соцрекламу, которая работала бы на «укрепление гражданского единства, общероссийской гражданской идентичности и российской самобытности, межнационального и межрелигиозного согласия на основе объединяющей роли традиционных ценностей». А также на сохранение традиционных семейных ценностей, заботу о старшем поколении и популяризацию объектов культурного наследия. Однако парламент не поддержал эту поправку.
Что понимается под «деструктивной идеологией», авторы пояснили еще в рамках первого чтения: «идеологическое и психологическое воздействие на граждан, которое ведет к насаждению чуждой российскому народу и разрушительной для российского общества системы идей и ценностей».