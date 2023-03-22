В Петербурге будут раздавать гранты на соцрекламу о традиционных ценностях

В Петербурге начнут выдавать субсидии на производство социальной рекламы, направленной против распространения «деструктивной идеологии» и пропагандирующей традиционные ценности. Законодательное собрание на заседании 22 марта приняло инициативу в окончательном третьем чтении, передает корреспондент «Фонтанки» из Мариинского дворца.



Субсидии можно будет получить на производство социальной рекламы, направленной:

