В Петербурге будут давать деньги на социальную рекламу о традиционных ценностях и против «деструктивной идеологии»

В Петербурге за счет бюджета предлагают предоставлять субсидии на сохранение традиционных ценностей и борьбу с «чуждой российскому народу» деструктивной идеологией. Соответствующий законопроект на заседании Заксобрания депутаты поддержали в первом чтении, передает корреспондент «Фонтанки» 8 февраля. Документ, подготовленный парламентским комитетом по законодательству, предполагает выдавать гранты на социальную рекламу, которая будет направлена на сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей в области образования и воспитания, работы с молодежью, культуры, науки, межнациональных и межрелигиозных отношений, средств массовой информации и массовых коммуникаций.

Также предполагается международное сотрудничество в области противодействия рискам, связанным с распространением деструктивной идеологии в информационном пространстве; защита исторической правды, сохранение исторической памяти, противодействие фальсификации истории и популяризация науки.

В примечании дается определение «деструктивной идеологии» — идеологическое и психологическое воздействие на граждан, которое ведет к насаждению чуждой российскому народу и разрушительной для российского общества системы идей и ценностей. В пояснительной записке дается отсылка на указ президента № 809. В нем, к слову, к традиционным ценностям относятся жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству, гуманизм, милосердие, справедливость, историческая память и другое.

Предполагается, что рассмотрение проектов будет осуществлять некий экспертный совет. Законопроект ожидаемо вызвал дискуссию в парламенте. Вопрос, в частности, вызвало понятие «деструктивной идеологии» и ее примеры. Глава комитета по законодательству Всеволод Беликов в ответ на вопрос одного из коллег заверил, что в идеях марксизма-ленинизма ничего плохого нет. Михаил Амосов заметил, что в Конституции прописано идеологическое многообразие, но Беликов заявил, что инициатива не противоречит основному закону страны.

Замглавы парламента Марина Шишкина рассказала на брифинге, что не поддерживает законопроект. «Дело в том что реклама, особенно социальная, — это такая жизнеутверждающая сфера, это абсолютно безупречный, одинаково понимаемый императив. <...> То, что мы сегодня расширяем тематику, мы совершенно точно не объединяем общество, а разъединяем», — сказала депутат, добавив, что соцреклама, наоборот, должна объединять общество. По ее мнению, любые идеологические вещи в соцрекламе очень спорны, а подобного рода понятия — философского качества.

Спикер ЗакСа Александра Бельский прокомментировал, что ценности и их защита «по большому счету, определены в Конституции». Коммунист Александр Рассудов сказал, что у него законопроект вызывает смешанные чувства, и он, безусловно, поддерживает пункт про популяризацию науки. Глава фракции Роман Кононенко уточнил, что КПРФ не поддерживает документ. Замглавы фракции «Яблоко» Борис Вишневский предложил не тратить бюджетные средства на замену истории пропагандой. Он также задался вопросом, кто именно будет определять «историческую правду», если о ней спорят сами историки. «Укреплять эти ценности надо не рекламой, а практической политикой государства. Демонстрацией примеров. Принятием соответствующих решений», — добавил депутат.